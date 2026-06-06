Florentino Pérez: «¿Klopp? ¿No decían que tenían un entrenador cerrado al inicio de la campaña?

Florentino Pérez compareció este sábado en el acto de cierre de su campaña después de un vídeo muy especial en el que se recogían los momentos más especiales de su mandato, así como sus promesas en caso de ganar las elecciones y continuar en el cargo.

Su discurso, que tuvo lugar en el hotel Eurobuilding NH Collection, fue dirigido a los socios, pero también contra Enrique Riquelme, recordando su afirmación al inicio de la candidatura cuando aseguró que tenía un entrenador cerrado. Florentino acabó cantando junto a su Junta Directiva el clásico himno del club.

Así habló del anuncio de Jürgen Klopp por parte de Riquelme: «Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él y este les responde con que ni se molesten. Pero, ¿no decían que tenían un entrenador cerrado al inicio de la campaña? A estos señores les vale todo, sólo quieren dirigir al Real Madrid. La camiseta y los símbolos no se manchan por alguien que quiere ser presidente del Real Madrid. Ya tuvimos bastante con Calderón».

«Buenos días a todos, queridos socios, madridistas. Gracias por el apoyo y el cariño que estoy recibiendo de todos vosotros. Os transmito mi gratitud por el compromiso que siempre demostráis hacia el Real Madrid. Quiero dar la bienvenida al Papa León XIV, que en el avión le ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid», comenzó, llevándose el aplauso de cientos de asistentes.

«Es un orgullo formar parte de la gran familia del Real Madrid, heredar los valores de nuestros padres y transmitirlos a las nuevas generaciones. Los socios tenemos la responsabilidad de defender lo que es nuestro. Mañana defendemos nuestro futuro. El socio es el único dueño de nuestro club. Os dije que mientras yo fuera presidente el Real Madrid sería siempre de sus socios», dijo.

Florentino Pérez contra Riquelme

«No me he quedado con el club, lo único que hice fue avalar yo mismo. No he hecho otra cosa que trabajar todo este tiempo para que nadie nos pueda arrebatar nunca el Real Madrid. He trabajado y lo seguiré haciendo por la democracia y la transparencia de este club. Conmigo sería impensable aquella Asamblea de la vergüenza, no lo debemos olvidar nunca. Allí Ramón Calderón coló a aficionados que no eran socios y gente del Atlético de Madrid», recordó.

«El candidato es hijo de uno de los que formaban parte de aquella Junta Directiva. La soberanía del socio es sagrada. Ser socio del Real Madrid es una manera de vivir la vida y también mucha responsabilidad porque se les necesita. Les animo a votar porque está en juego nuestro futuro. Los socios no consentiremos mentiras», afirmó, pasando al ataque contra Riquelme.

«Hemos tenido que soportar de que se lance un bulo de un fichaje en un show televisivo y que minutos después su padre y su representante lo desmientan con rotundidad y amenacen con emprender acciones legales. A ellos no les provoca ningún rubor, pero a mí en particular mucha vergüenza», sentenció, sobre la promesa de Erling Haaland.

«Conmigo como presidente, hemos celebrado juntos 66 títulos, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol y siete de baloncesto. Vamos a seguir ganando, saben que no les miento nunca. Todo lo que prometo lo hago. Yo no presento camisetas para que un presentador haga su show», dijo refiriéndose a Enrique Riquelme en El Hormiguero.

«Esta campaña pasará a la historia…»

«Esta campaña pasará a la historia por el papel que están jugando algunos periodistas de determinados medios de comunicación. Su connivencia con la candidatura de la mentira ha traspasado todas las líneas rojas. Esta campaña fue la que me llevó a convocar las elecciones. Hemos visto ahora quiénes están detrás y a los socios no nos van a engañar», zanjó.

«Tenemos el mejor estadio del mundo, el que ahora desprecia el candidato. Vienen a hablarnos de ADN. Nuestro ADN es no rendirnos nunca y tener respeto a lo que somos y nuestra historia. Es tener respeto a nuestro escudo y nuestros símbolos y no reírse con un presentador y mascotas elegidas por antimadridistas. Yo he venido a todo lo contrario», apostilló.

«Estoy aquí para defender al Real Madrid de los que trataron de asaltar la soberanía de los socios. No me olvido del caso Negreira. Algunos atacan al Madrid, pero no denuncian el mayor caso de corrupción de la historia del deporte. Aquí estoy yo para llegar hasta el final. Vamos a seguir construyendo la etapa más maravillosa de nuestros 125 años de historia. El Real Madrid, conmigo, siempre será de sus socios», aseguró.