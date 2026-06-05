Inda se moja con el fichaje bomba que prepara Florentino Pérez: «Es Joao Neves o Vitinha»

Eduardo Inda duda entre dos futbolistas a la hora de decantarse sobre quién será el fichaje bomba que ha anunciado Florentino Pérez. «Joao Neves o Vitinha», ha dejado claro el director de OKDIARIO en Horizonte, tras la entrevista que Iker Jiménez le ha realizado al presidente del Real Madrid, días antes de las elecciones. Allí, el actual mandatario y candidato a la reelección ha revelado su as bajo la manga, aunque sin dar nombres, un jugador por el que ofrecerá 150 millones de euros.

«El martes voy a hacer una oferta a un importante club de la Champions por un gran jugador», ha señalado Florentino. El presidente del conjunto blanco ha hablado de que será «la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en su historia», antes de señalar que ofrecerá «un mínimo de 150 millones» de euros. No hay muchos jugadores que encajen en esta lista. Más aún tras los descartes que el propio presidente ha hecho.

Florentino ha desvelado que no juega en la Premier League y que tampoco se trata de Kane u Olise. «Es del mediocampo para arriba», ha desvelado antes de señalar que se trata de un futbolista «joven». Tras ello, en la tertulia posterior a la entrevista, Eduardo Inda ha reducido a dos los candidatos, siendo dos jugadores del PSG. «Si alguien se lo puede sacar es Inda», le había dicho antes Iker Jiménez al propio Florentino.

Inda se pronuncia sobre el fichaje de Florentino Pérez

En plena campaña electoral, han vuelto las promesas en forma de fichajes al Real Madrid. Y los nombres se van sucediendo, tanto por parte de Enrique Riquelme como por la de Florentino Pérez. Mientras que el aspirante a ocupar la presidencia del conjunto blanco ha hablado de Rodri, Haaland y de un entrenador del que no ha dado el nombre, además de sumar a su proyecto a Raúl, Hierro o Casillas; el actual mandatario ha ido dando también varias pinceladas de cuál es su plan para los próximos meses.

«Confirmo que después de fichar a Mourinho y Konaté, también hemos fichado a Dumfries y que vamos a tener fichajes en otros muchos sitios», ha señalado Florentino Pérez. Después de las elecciones, en caso de que gane –como apuntan los pronósticos que sucederá– ha dicho que se lanzará a por un futbolista por el que ofrecerá un mínimo de 150 millones. En caso de producirse y ser aceptada sería el mayor desembolso del club en la historia, superando el de Eden Hazard.