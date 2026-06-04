Éste es el acta notarial por el que Enrique Riquelme se compromete a fichar a Rodri y Haaland

La carrera electoral por la presidencia del Real Madrid ha sumado un nuevo capítulo. Enrique Riquelme, candidato a dirigir la entidad blanca, ha formalizado ante notario un documento de compromisos en el que vincula parte de su proyecto deportivo a la llegada de dos de los futbolistas más cotizados del panorama internacional. Erling Haaland y Rodrigo Hernández, ambos futbolistas del Manchester City. OKDIARIO ha tenido acceso al acta notarial por el que Enrique Riquelme se compromete a cumplir sus promesas.

Riquelme asegura que su proyecto contempla la incorporación de ambos jugadores para la temporada 2026-27. Pero la principal novedad reside en la garantía ofrecida por el candidato. El documento recoge que, en caso de no concretarse los dos fichajes, Riquelme asumiría «personalmente, única y exclusivamente contra su patrimonio personal» el pago íntegro de la cuota anual de todos los socios del Real Madrid correspondiente a esa campaña. La declaración también incluye compromisos institucionales.

El candidato se compromete a mantener intacto el actual modelo de propiedad del club, garantizando que los socios continúen siendo los únicos propietarios de la entidad y descartando cualquier operación que suponga la entrada de terceros ajenos al colectivo social en la propiedad del Real Madrid. La iniciativa supone uno de los movimientos más llamativos de la actual campaña electoral, al incorporar compromisos deportivos concretos respaldados mediante una declaración notarial.

La posible llegada de Haaland y Rodri, dos futbolistas situados desde hace años entre los más deseados por la afición madridista, se convierte así en uno de los ejes centrales de la candidatura. Queda por ver si estos compromisos tendrán impacto en el proceso electoral. La realidad es que el nombre de Haaland siempre ha estado ligado al Real Madrid.

Antes de fichar por el Manchester City fue uno de los grandes objetivos del club blanco y dentro de Valdebebas nunca han escondido la admiración que existe por el delantero noruego. Además, diversas fuentes próximas al entorno del futbolista sostienen que Haaland conserva una vía de salida pactada para el futuro. Por lo tanto, sí existiría un mecanismo que le permitiría decidir su destino cuando considere que su etapa en Inglaterra ha llegado a su fin.

Los detalles permanecen bajo absoluta confidencialidad, pero en el mercado existe la convicción de que el delantero quiso reservarse cierto control sobre su carrera a largo plazo. Ahí es donde Riquelme cree que puede aparecer el Real Madrid. Desde su candidatura consideran que Haaland representa al futbolista ideal para liderar una nueva era en el Santiago Bernabéu.