Real Madrid de baloncesto – Tenerife: horario y cómo ver por televisión en directo gratis el partido de playoffs de la Liga Endesa

El Real Madrid de baloncesto y el Tenerife están preparados para ofrecer un gran espectáculo en el Movistar Arena a vida o muerte. Y es que tras repartirse una victoria en terreno ajeno, ahora ambos equipos se ven las caras en la capital de España para decidir quién avanza a las semifinales de los playoffs de la Liga Endesa. A continuación te explicamos la fecha, a qué hora empieza y cómo ver por televisión en directo este choque decisivo entre madridistas y chicharreros.

Horario del Real Madrid de baloncesto – Tenerife: a qué hora y cuándo es el tercer partido de los playoffs de la Liga Endesa

El Real Madrid de baloncesto afrontará el encuentro decisivo frente al Tenerife en el Movistar Arena en el partido que corresponde al tercero de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. El cuadro que dirige Sergio Scariolo cayó derrotado en el primer choque disputado en la capital de España, pero se recompuso en tierras tinerfeñas para igualar la eliminatoria. Ahora es a vida o muerte para ambos, ya que el que consiga llevarse el triunfo avanzará a las semifinales, donde jugarían ante el Barcelona o UCAM Murcia.

La organización del campeonato de nuestro país ha programado este vibrante y decisivo Real Madrid de baloncesto – Tenerife que corresponde al tercer y último partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa para este sábado 6 de junio. El choque entre madridistas y chicharreros fue fijado en el horario de las 18:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa para que arranque de manera puntual en el Movistar Arena.

Cómo ver en directo gratis y por TV el Real Madrid de baloncesto – Tenerife de playoffs de la Liga Endesa

El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en nuestro país en exclusiva todos los choques que se disputen en el campeonato liguero español fue Dazn. El Real Madrid de baloncesto – Tenerife del tercer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa se puede ver en directo por televisión a través del canal que Dazn tiene en diferentes plataformas. Hay que recalcar que este canal es de pago, por lo que todo aquel que quiera disfrutar de lo que ocurra en el Movistar Arena debe estar suscrito, ya que no se podrá ver gratis por TV ni en abierto.

Todos los aficionados del cuadro merengue, del conjunto canario y los amantes de este deporte en general también tienen la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Real Madrid de baloncesto – Tenerife correspondiente al tercer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa mediante la aplicación de Dazn. Esta app está disponible para descargarse en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este operador ofrece a sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y no perderse nada de lo que ocurra en el Movistar Arena.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA vas a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo que se jugará en el Movistar Arena y que corresponde al tercer encuentro de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. También narraremos en directo y en vivo online el resultado y minuto a minuto del Real Madrid de baloncesto – Tenerife y cuando acabe publicaremos la crónica y compartiremos todas las reacciones que se produzcan en la capital de España.

Dónde escuchar por radio el Real Madrid de baloncesto – Tenerife

Además, todos aquellos aficionados de estos dos equipazos que este sábado no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming este tercer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa tienen que saber que van a poder escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE y la Ser podrían conectar con el Movistar Arena para narrar todo lo que suceda en este decisivo Real Madrid de baloncesto – Tenerife.

Dónde se juega el Real Madrid de baloncesto – Tenerife de los playoffs de la Liga Endesa

El Movistar Arena, situado en el barrio de Goya y denominado previamente como el WiZink Center, será el escenario donde se celebrará el Real Madrid de baloncesto – Tenerife del tercer partido de los cuartos de final de los playoffs de la Liga Endesa. Este pabellón fue inaugurado en 2005 y tiene capacidad para unos 13.000 espectadores, siendo un recinto de gran importancia en la ciudad, ya que alberga todo tipo de eventos, desde los deportivos hasta los espectáculos.

Calendario del Real Madrid en los playoffs de la Liga Endesa