Notición en el Real Madrid. Kylian Mbappé estará en Mánchester para el partido de vuelta de octavos de final de la Champions League contra el City. El francés lleva unos días entrenando con normalidad y, salvo sorpresa, viajará este lunes junto al resto de la expedición madridista rumbo a Inglaterra. Que juegue o no el martes (21:00 horas) será decisión de Álvaro Arbeloa.

Después de ganar al Elche por 4-1 en la noche de este sábado en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid cambio el modo Liga por el de Champions con el foco puesto en el partidazo en el Etihad. Para éste, Arbeloa tendrá al máximo goleador del equipo blanco en convocatoria tras superar un esguince de rodilla que viene arrastrando durante todo 2026 y finales del pasado año.

El francés se ha perdido los últimos cuatro partidos, en los que el Real Madrid ganó al Benfica para pasar a octavos de Champions (2-1, cayó con el Getafe en casa (0-1), venció al Celta de Vigo en Balaídos (1-2) y logró el memorable triunfo frente al City (3-0).

Además de la de Mbappé, la otra novedad podría ser la convocatoria de Álvaro Carreras, aunque el club blanco no la garantiza. Este domingo el ferrolano completó parte de la sesión con el grupo en Valdebebas. Su participación es vital tras la lesión de Ferland Mendy, pero Fran García ha demostrado en los dos últimos compromisos que está preparado para jugar en el Etihad.

Mbappé y Carreras apuntan a Mánchester

Raúl Asencio es duda para el viaje a Mánchester tras caerse contra el Elche por molestias en el gemelo, aunque no está descartado. El Real Madrid dará a conocer la lista de convocados este lunes a las 9:30 horas. El árbitro será Clément Turpin, que dirigirá este mismo choque por tercera vez en un año, con una victoria para cada equipo en Champions.