El vídeo que comparte Mbappé y que ilusiona al madridismo a cuatro días de la vuelta contra el City

Kylian Mbappé ha compartido un vídeo este viernes que ha ilusionado al madridismo a solamente cuatro días de la vuelta de octavos de final de la Champions League en la que el Real Madrid deberá defender el 3-0 de la ida en campo del Manchester City. Un vídeo en el que el delantero galo aparece ya tocando balón, realizando algunos ejercicios con pelota e incluso disparando a portería.

La ilusión en el madridismo con el regreso de Mbappé se ha disparado. Todo gracias o por culpa del propio delantero galo. Ha compartido un vídeo acompañado de un corazón rojo, una pelota de fútbol y un brazo apretando músculo. En él aparece entrenando con pelota y disparando a portería en varias ocasiones. Una muestra más de que su recuperación cada vez está más cerca.

Arbeloa confirmó este viernes en la sala de prensa de Valdebebas que Mbappé no estará contra el Elche, pero sí espera que viaje a Mánchester: «Está cada día mejor, su evolución es la que debe. Hicimos un plan; depende de su evolución, pero le veo muy bien. No estará mañana, pero confío en que viaje a Mánchester».

«Yo quiero que pueda viajar a Mánchester, pero vamos a ver. Ojalá esté contra el City y contra el Atlético. Lo que tenga que ser con Francia lo abordaremos en ese momento», añadió el entrenador madridista sobre Mbappé.