El Bayer Leverkusen no alcanza un acuerdo con Arbeloa para ser su próximo entrenador

Álvaro Arbeloa se encuentra sin equipo en estos momentos tras finalizar la temporada al frente del Real Madrid. El técnico salmantino explora opciones fuera del club blanco, con especial énfasis en el extranjero. Los últimos contactos de Arbeloa habrían sido con el Bayer Leverkusen. En Alemania han adelantado que el ex entrenador del Real Madrid se ofreció a ocupar el banquillo del conjunto de la Bundesliga, aunque su propuesta fue rechazada. Los contactos entre el técnico y el club alemán se produjeron a través de su agente, que comparte con un Xabi Alonso que dejó huella en el Bayer Leverkusen.

El que fuera campeón de la Bundesliga en la temporada 2023/24 está inmerso en la búsqueda de un nuevo inquilino para su banquillo. La etapa de Kasper Hjulmand no ha dado los frutos esperados en la primera temporada tras la marcha de Xabi Alonso. Con el danés al frente, el Leverkusen ha finalizado la Bundesliga en sexta posición, lo que le relega a disputar la Europa League en lugar de la Champions la próxima temporada. Una derrota y un empate en las dos últimas jornadas han provocado que dos equipos, a priori, menos favoritos como el Stuttgart -con Chema Andrés- y el Hoffenheim les hayan superado en la tabla.

Entre la lista de candidatos al banquillo del Bayer Leverkusen que han trascendido en las últimas semanas están varios técnicos españoles. Oliver Glasner, técnico del Crystal Palace campeón de Conference, y Andoni Iraola, cercano a un acuerdo con el Liverpool, eran las dos principales opciones de la directiva alemana. También se sondearon las opciones de Míchel, camino del Ajax, y Filipe Luis. En este contexto se produjo el ofrecimiento de Álvaro Arbeloa, a través de su agente, según ha adelantado el medio alemán BILD. Aún sin cerrar a su nuevo técnico, el Bayer Leverkusen habría descartado la opción del ex entrenador del Real Madrid.

El Leverkusen no ve preparado a Arbeloa

En Alemania explican que el Bayer Leverkusen siguió con atención la progresión de Arbeloa como técnico en ‘La Fábrica’, especialmente en su etapa (2022-2025) al frente del Juvenil A merengue. Sin embargo, consideran que aún no ha alcanzado la madurez necesaria como técnico para encabezar el proyecto del conjunto bávaro; que ha apostado por opciones ambiciosas para su banquillo. Es el caso de un Andoni Iraola que, si nada se tuerce, pondrá rumbo a Liverpool después de brillar en dos clubes de menores aspiraciones como Rayo Vallecano y Bournemouth. Respecto a Arbeloa, el ex futbolista seguirá con atención el mercado en las próximas semanas en busca de acomodo para seguir en la ‘rueda’ de los banquillos la próxima temporada.