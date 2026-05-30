El Liverpool despide a Slot y quiere a Iraola como su nuevo entrenador
Slot abandona el Liverpool después de dos años en el club
Iraola ya estaba negociando con el Bayer Leverkusen y el Crystal Palace
El Liverpool anuncia el adiós de Salah: «Se cierra un capítulo memorable de nueve años»
El Liverpool ha anunciado el bombazo y Arne Slot deja de ser su entrenador. Después de dos años en el cargo, el club inglés ha decidido prescindir de su entrenador después de dos temporadas en las que conquistó una Premier League. Una decisión después de los malos resultados de este curso, en la que se quedó muy lejos de pelear títulos. Es por ello que en Anfield podría saltar la sorpresa con la posible llegada de Andoni Iraola.
66 triunfos, 18 empates y 29 derrotas no han sido suficientes para convencer en Liverpool de que Slot podría seguir al frente del equipo. Quinto en Premier, a 25 puntos del Arsenal, fue un golpe que no sentó nada bien al club. Slot llevaba meses en el punto de mira y este verano quieren empezar un nuevo ciclo con el español en el banquillo. Iraola llegó a Inglaterra del Rayo Vallecano para marcharse al Bournemouth, donde se despidió hace unas semanas tras clasificar por primera vez en la historia del club a Europa.
Desde hace semanas ha recibido ofertas del Bayer Leverkusen, Milan y Crystal Palace, pero el reciente interés del Liverpool podría cambiarlo todo. Una salida que evidencia el fin de una era en una temporada en la que Guardiola y Slot no seguirán en los banquillos de la Premier League.
El comunicado del Liverpool de Arne Slot
Tras incorporarse al club en junio de 2024, Arne consiguió nuestro vigésimo título de liga en su primera temporada al mando, finalizando la campaña 2024-25 como Entrenador del Año de la LMA, después de haber guiado también al equipo a la final de la Copa Carabao y a los octavos de final de la Liga de Campeones.
Posteriormente, supervisó la clasificación para la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva en la 2025-26, cuando los Reds también alcanzaron los cuartos de final de la misma competición.
En un comunicado conjunto, los propietarios del Liverpool destacaron su reconocimiento por el éxito que Arne aportó al club y también por el liderazgo demostrado durante sus dos años al frente. Es evidente que esta fue una decisión difícil para nosotros como club. La contribución que Arne ha hecho al Liverpool FC durante el tiempo que ha estado con nosotros ha sido significativa, valiosa y, lo más importante para los aficionados y para nosotros mismos, un éxito».
Por ello, nuestro reconocimiento por todo lo que ha logrado es inmenso, sobre todo porque se basa en una ética de trabajo, una diligencia y un nivel de experiencia que refuerzan aún más nuestra opinión de que es un líder en su campo.
Liverpool FC can confirm Arne Slot is to depart his role as head coach with immediate effect and that the process to appoint a successor is under way.
He leaves with a Premier League title to his name and our deepest gratitude and appreciation.
— Liverpool FC (@LFC) May 30, 2026