El Liverpool despide a Slot y quiere a Iraola como su nuevo entrenador

El Liverpool ha anunciado el bombazo y Arne Slot deja de ser su entrenador. Después de dos años en el cargo, el club inglés ha decidido prescindir de su entrenador después de dos temporadas en las que conquistó una Premier League. Una decisión después de los malos resultados de este curso, en la que se quedó muy lejos de pelear títulos. Es por ello que en Anfield podría saltar la sorpresa con la posible llegada de Andoni Iraola.

66 triunfos, 18 empates y 29 derrotas no han sido suficientes para convencer en Liverpool de que Slot podría seguir al frente del equipo. Quinto en Premier, a 25 puntos del Arsenal, fue un golpe que no sentó nada bien al club. Slot llevaba meses en el punto de mira y este verano quieren empezar un nuevo ciclo con el español en el banquillo. Iraola llegó a Inglaterra del Rayo Vallecano para marcharse al Bournemouth, donde se despidió hace unas semanas tras clasificar por primera vez en la historia del club a Europa.

Desde hace semanas ha recibido ofertas del Bayer Leverkusen, Milan y Crystal Palace, pero el reciente interés del Liverpool podría cambiarlo todo. Una salida que evidencia el fin de una era en una temporada en la que Guardiola y Slot no seguirán en los banquillos de la Premier League.

El comunicado del Liverpool de Arne Slot

Tras incorporarse al club en junio de 2024, Arne consiguió nuestro vigésimo título de liga en su primera temporada al mando, finalizando la campaña 2024-25 como Entrenador del Año de la LMA, después de haber guiado también al equipo a la final de la Copa Carabao y a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Posteriormente, supervisó la clasificación para la Liga de Campeones por segunda temporada consecutiva en la 2025-26, cuando los Reds también alcanzaron los cuartos de final de la misma competición.

En un comunicado conjunto, los propietarios del Liverpool destacaron su reconocimiento por el éxito que Arne aportó al club y también por el liderazgo demostrado durante sus dos años al frente. Es evidente que esta fue una decisión difícil para nosotros como club. La contribución que Arne ha hecho al Liverpool FC durante el tiempo que ha estado con nosotros ha sido significativa, valiosa y, lo más importante para los aficionados y para nosotros mismos, un éxito».

Por ello, nuestro reconocimiento por todo lo que ha logrado es inmenso, sobre todo porque se basa en una ética de trabajo, una diligencia y un nivel de experiencia que refuerzan aún más nuestra opinión de que es un líder en su campo.

Desde el primer momento en que conocimos a Arne, quedó claro de inmediato que es una persona que no solo acepta la responsabilidad, sino que la asume con pasión. Esto se evidenció cuando aceptó el cargo de entrenador principal, cuando nos guio hacia el título de la Premier League y durante toda la temporada que acaba de terminar, cuando enfrentó importantes desafíos y presiones.

Al mismo tiempo, hemos llegado colectivamente a la conclusión de que el cambio es necesario para que el club siga avanzando. Una vez más, cabe destacar que esta no es una decisión que se haya tomado a la ligera, todo lo contrario. Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para dejar constancia de nuestro agradecimiento a Arne, quien siempre ocupará un lugar especial en la historia de este club de fútbol como el entrenador que le brindó al Liverpool su vigésimo título de liga.

Ese logro, aún más destacable por haberse producido en su primera temporada al mando, se basó en un entrenamiento y un liderazgo excepcionales día tras día. También ayudó a guiar al club a través de uno de los períodos más difíciles imaginables tras la pérdida de Diogo. La compasión y la humanidad que demostró durante todo ese tiempo dicen mucho de él como persona. Por ello, solo podemos desearle a Arne lo mejor en la siguiente etapa de su carrera como entrenador, y confiamos en que seguirá cosechando éxitos.

Lo hacemos sabiendo que su legado en el Liverpool permanece intacto y que adquirirá aún más relevancia en los años y décadas venideros. Sin embargo, la conclusión a la que hemos llegado se basa en la convicción de que la mejor manera de abordar la trayectoria del equipo es mediante un cambio de rumbo.

Esto no resta mérito al trabajo que Arne ha realizado aquí, ni al respeto que le tenemos. Tampoco refleja su talento. Más bien, indica la necesidad de un enfoque diferente. Arne se marcha con nuestro agradecimiento, con un título de la Premier League en su haber y con la certeza de que él y su familia siempre serán bienvenidos de nuevo en Anfield.