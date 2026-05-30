30 nuevos técnicos en dependencia para bajar la media de 206 días en Baleares en ser evaluado

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, a través de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Islas Baleares, ha llevado a cabo esta semana un curso para habilitar 30 nuevos profesionales para aplicar el baremo de valoración de la dependencia (BVD) y bajar la media de 206 días de espera en ser valorado en Baleares.

Pese a la alta demanda, el curso que ha tenido lugar en el CIFP Son Llebre ha contado con la asistencia de una treintena de profesionales del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

Este tipo de formaciones, como la que tuvo lugar en Menorca en diciembre, tienen como objetivo reforzar la capacidad operativa del sistema y están enmarcadas en el plan de choque para reducir las listas de espera en la valoración de la discapacidad y la dependencia.

Las personas en situación de dependencia en Baleares aguardan actualmente una media de 206 días para recibir su valoración, un periodo que supone un descenso del 7,2% respecto a 2023 tras la puesta en marcha del plan de choque del Govern para rebajar las listas de espera, si bien la media estatal para completar estas valoraciones se sitúa en 329 días.

En concreto, con cursos como este se busca mejorar la eficiencia del sistema de valoraciones y garantizar una respuesta más ágil y cercana a la ciudadanía.

Los programas formativos, dirigidos a profesionales con titulación universitaria sociosanitaria de grado medio o superior, han tenido una duración de 15 horas y han abordado de manera integral el procedimiento de dependencia, incluyendo la fase de valoración (BVD y EVE), la fase del Programa Individual de Atención (PIA) y el análisis de la situación actual y la evaluación de la dependencia.

En las residencias, la lista de espera ha pasado de casi 3.300 personas a finales de 2025 a algo más de 2.200 en la actualidad. Los solicitantes han esperado de media 268,6 días en Mallorca, 245,8 en Menorca, 288,4 en Ibiza y 304 en Formentera.

Respecto a la atención domiciliaria, el tiempo de espera desde la solicitud fue de 247,5 días en Mallorca, 204 en Menorca, 310,7 en Ibiza y 94 días en Formentera,