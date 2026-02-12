Inversión sin precedentes en dependencia en Palma: una residencia, cinco centros de día y 30 viviendas

Inversión sin precedentes en dependencia del Govern que preside Marga Prohens en Palma: una residencia, cinco centros de día y 30 viviendas en el barrio de l’Olivera dentro del marco del Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030.

Unas inversiones que han presentado la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, en una rueda de prensa, junto con el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.

La previsión es que los proyectos, con una inversión total de 28,3 millones de euros y que representarán 320 nuevas plazas, se inicien este año y finalicen entre 2029 y 2031, dependiendo de la infraestructura. Una inversión «sin precedentes» y que permitirá que Palma «recupere el tiempo perdido» en este ámbito, como ha indicado el presidente del Consell de Mallorca.

Además de las citadas 30 viviendas supervisadas de l’Olivera, se construirán centros de día en Sant Agustí, Son Quint, Coll den Rebassa y Sant Jordi y, la residencia, con 120 plazas se ubicará en Son Angalda.

En cuanto a las viviendas supervisadas, la consellera ha explicado que se trata de un recurso intermedio entre la atención a domicilio y una residencia. En el caso de Palma, se contemplan tres unidades de diez plazas cada una de vivienda supervisada, así como otras 20 viviendas de uso sociosanitario.

La inversión para estas 30 viviendas supervisadas en La Femu es de 2,6 millones de euros y el calendario prevé finalizar las obras en 2030. En este mismo barrio se construirá un centro de día, con 30 plazas, con una inversión de 1,8 millones de euros y que también prevé estar disponible en 2030.

Por otro lado, el plan contempla la creación del centro de día y bienestar Joan Miró, en el barrio de Sant Agustí, también con 30 plazas. La inversión en este caso es de dos millones de euros y la finalización se establece en el 2030.

Igualmente, en Sant Jordi y el Coll den Rabassa se ubicarán otros dos centros de día con 30 plazas cada uno y que se prevé finalizar en 2029 y 2030, respectivamente. Los presupuestos son de 1,8 millones de euros para el de Sant Jordi y de 1,5 millones para el del Coll den Rabassa.

Finalmente, el plan proyecta en Palma la creación de una residencia en el barrio de Son Anglada, que contará con 120 plazas. Para esta infraestructura el Govern prevé 17 millones de euros y se estima que estará finalizada en 2031.

La consellera ha puesto en valor que el objetivo es reforzar la red de atención a las personas en situación de dependencia, así como garantizar que todo el municipio tenga acceso a estos servicios.

Según Fernández, en el ámbito de los servicios sociales las necesidades son muchas y van cambiando, por lo que con estas nuevas infraestructuras se busca atender a la población dependiente aunque, ha reconocido, abarcar todas las necesidades es «muy difícil».