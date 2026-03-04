Así es la casa de César Cadaval (Los Morancos) en Sevilla: luminoso, madera maciza y estilo andaluz

Después de una dilatada trayectoria en el mundo del espectáculo, César Cadaval ha emprendido una nueva etapa lejos de su antigua residencia y más cerca del pulso de la ciudad. El integrante del dúo humorístico Los Morancos ha fijado su residencia en pleno centro de Sevilla, donde ha encontrado, junto a su esposa Patricia Rodríguez, un hogar acorde con el momento actual de su vida familiar.

La decisión llegó después de vender la vivienda que durante años fue el refugio del matrimonio y de sus cuatro hijos en la urbanización de Simón Verde, a las afueras de la capital andaluza. Aquella propiedad, valorada en más de un millón de euros, superaba los 700 metros cuadrados, contaba con siete dormitorios, jardín y piscina, y respondía a las necesidades de una familia numerosa.

La nueva casa de César Cadaval

El traslado al casco histórico de Sevilla no ha supuesto una renuncia al confort, sino una adaptación a una escala más. El nuevo domicilio, ubicado en un edificio clásico, conserva elementos arquitectónicos propios de las casas antiguas sevillanas: techos altos, suelos de madera, puertas con vetas naturales y una estructura que mantiene parte de su esencia original. La elección no es casual. La pareja ha buscado un espacio con carácter, donde la tradición dialoga con la comodidad contemporánea.

Nada más cruzar el umbral, el recibidor revela esa fusión entre lo antiguo y lo actual. Muebles señoriales de madera tallada, arcones y cómodas conviven con piezas más funcionales, en una composición equilibrada. La luz natural, filtrada por ventanas altas con cristales biselados, suaviza el conjunto y aporta una sensación de calidez que se prolonga en el resto de la vivienda.

El salón se erige como el verdadero corazón de la casa. Decorado en tonalidades suaves, con predominio del beige, alberga un amplio sofá, butacas confortables y mesas auxiliares de madera maciza. Una lámpara central en rojo oscuro introduce un punto de contraste cromático. En las paredes, una selección de cuadros refleja la afición del humorista por el arte y subraya la voluntad de personalizar cada rincón.

En uno de los laterales se extiende una biblioteca blanca. Sus estanterías reúnen literatura, ensayos, textos de historia y guiones, testimonio de una trayectoria profesional que va más allá de la improvisación cómica. Junto a ella, un escritorio de cristal y madera funciona como despacho improvisado, espacio de trabajo y punto de partida de nuevos proyectos.

Una cocina muy original

La cocina introduce un cambio de registro estético. Frente al aire clásico del resto de la vivienda, esta estancia apuesta por líneas limpias y una estética contemporánea. Predomina el blanco, tanto en los muebles lisos como en la encimera, y una gran isla central articula el espacio. La placa vitrocerámica integrada y la amplitud de la superficie de trabajo refuerzan la funcionalidad.

El pasillo que conecta las distintas estancias mantiene la coherencia decorativa. El suelo de madera laminada, las paredes encaladas con marcos de escayola blanca y una puerta de cristal con perfilería negra delimitan áreas sin restar luminosidad.

Aunque no se han difundido imágenes del patio interior, la tipología del edificio permite intuir un espacio acorde con la arquitectura sevillana: posible presencia de macetas, azulejos y elementos tradicionales que evocan el carácter de las casas con terraza del centro histórico.

El lado más familiar de César Cadaval

El dormitorio principal responde a un planteamiento más sobrio. Una cama de madera maciza con cabecero tallado y mesitas a juego definen un ambiente pensado para el descanso. Aquí prima la funcionalidad sobre la decoración, en coherencia con una etapa vital marcada por la serenidad y la búsqueda de comodidad.

Este piso ha cobrado especial protagonismo en los últimos meses con motivo de la boda de su hija Patricia. Desde la vivienda se coordinaron numerosos preparativos de la ceremonia celebrada en mayo, tras el regreso de la joven de Madrid. El inmueble se convirtió entonces en punto de encuentro familiar y centro logístico de una celebración que, tal y como contamos en LOOK, fue muy especial.

La exposición de esta nueva residencia responde también a un fenómeno más amplio. Desde la irrupción de las redes sociales, numerosos personajes públicos han optado por compartir aspectos de su vida privada. César Cadaval no ha sido ajeno a esta tendencia. A través de sus publicaciones, ha dejado ver su faceta más familiar, alejada del personaje cómico que interpreta sobre el escenario.

El resultado es una vivienda perfecta. Madera maciza, detalles clásicos y referencias andaluzas construyen un espacio con identidad propia. Lejos de la grandilocuencia de su antigua mansión, el humorista ha apostado por un hogar más contenido en dimensiones, pero igualmente rico en matices. En pleno centro de Sevilla, ha encontrado un refugio acorde con su trayectoria y con la etapa vital que atraviesa: un lugar donde conviven arte, recuerdos y mucha familia.