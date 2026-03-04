El alcalde de Elche denuncia que el Gobierno «abandona» a 18 ilicitanos en la zona de conflicto con Irán

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha denunciado la noche de este jueves a través del vídeo que ilustra esta información, y con la relación completa de los nombres y apellidos de todos los atrapados en una de sus manos y mostrándola a cámara, que el Gobierno tiene abandonados a 18 ilicitanos en la zona del conflicto de Irán. Ruz ha expresado también que: «Todos», en referencia a los 18 ilicitanos de los que tres son menores, «se sienten abandonados por el Gobierno de España». Es más: «El Gobierno les ha dicho que se busquen la vida y que se hagan 1.400 kilómetros a su suerte para intentar conseguir un vuelo».

El alcalde del tercer municipio de la Comunidad Valenciana ha agregado a su relato que el Gobierno de Pedro Sánchez también ha informado a los atrapados que «los gastos derivados de la hospitalización, la repatriación de heridos o el traslado de cadáveres correrán a cargo de los particulares». Frente a ello, Pablo Ruz ha adelantado que en el Ayuntamiento de Elche «no les vamos a abandonar».

Pablo Ruz ha explicado en torno a los nueve ilicitanos que se hallan en una de las zonas del conflicto, en Kuwait, que «el Gobierno les ha dicho que se busquen la vida y que se hagan 1.400 kilómetros a su suerte para intentar conseguir un vuelo». Y que «los gastos derivados de la hospitalización, la repatriación de heridos o el traslado de cadáveres correrán a cargo de los particulares». Una medida que ha tildado de «gravísima». Para exclamar a continuación, en clara referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez: «¡Cuánto desamparo!» y «¡Cuánta indolencia!».

Frente a ello, el alcalde de Elche ha lanzado un mensaje «claro» a los 18 ilicitanos atrapados en el conflicto: «No les vamos a abandonar. El Ayuntamiento, el Gobierno de Elche, se pone a su disposición. Y que estos 18 ilicitanos y todo el pueblo de Elche sepa que no están solos. Que el Gobierno de Elche esta con ellos».