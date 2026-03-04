Atlético de Madrid y Real Sociedad jugarán la final de la Copa del Rey en Sevilla

Atlético de Madrid y Real Sociedad disputarán la final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja en Sevilla el próximo sábado 18 de abril. La gran fiesta del fútbol español en la capital andaluza será protagonizada por madrileños y vascos. Habrá nuevo campeón por quinto año consecutivo.

El próximo sábado 18 de abril, desde las 21:00 horas en La Cartuja de Sevilla, Real Sociedad y Atlético de Madrid lucharán por el título de la Copa del Rey y relevar al Barcelona como actual campeón de esta competición.

El Atlético de Madrid fue el primero en avanzar a esta final de la Copa del Rey después de dos partidos legendarios contra el Barcelona. Los de Simeone ganaron 4-0 en el partido de ida en el Metropolitano con cuatro tantos en el primer tiempo. Una renta que a la postre fue definitiva.

En el partido de vuelta en el Camp Nou, el Barcelona estuvo muy cerca de lograr una remontada épica. Ganó 3-0 y se quedó a solamente un gol de forzar la prórroga. El Atleti de Simeone supo aguantar hasta el final y jugará la final de Copa 13 años después de la última, la cuál logró ganar contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

La Real Sociedad, por su parte, eliminó al Athletic Club en la otra semifinal después de ganarle los dos partidos por el mismo resultado. Los de Matarazzo, entrenador que le ha cambiado la cara al cuadro donostiarra, ganaron 0-1 en San Mamés con un gol de Turrientes. Y repitieron este miércoles el resultado en Anoeta gracias a un gol de Mikel Oyarzabal de penalti en el 87.