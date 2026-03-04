Cuándo es y en qué estadio se jugará la final de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Real Sociedad

Atlético de Madrid y Real Sociedad disputarán a mediados del próximo mes de abril la gran final de la Copa del Rey en el estadio de La Cartuja en Sevilla. El gran partido del fútbol español ya tiene a los dos equipos que buscarán alzarse con el título sobre la capital andaluza. El nuevo campeón cogerá el testigo del Barcelona, que levantó dicho entorchado el pasado curso.

Cuándo es la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey de 2026 se disputará el próximo sábado 18 de abril. Una fecha que ha causado mucha polémica durante los últimos meses, ya que en principio estaba fijada para el sábado 25 del mismo mes. Pero coincidía con la Feria de Abril en Sevilla y con el Gran Premio de Moto GP en Jerez.

La Federación logró cambiar la fecha al fin de semana anterior, ese 18 de abril, pero hasta el último momento se estuvo dudando si colocarla el sábado por la noche o el domingo por la tarde. Finalmente se jugará en el horario habitual. Una hora antes de la final del curso pasado.

En qué estadio se juega la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey volverá a jugarse otro año más en el estadio de La Cartuja en Sevilla. La capital andaluza acogerá nuevamente el gran partido del año en el fútbol español. Un partido que se celebrará a partir de las 21:00 horas, una hora antes que la final del año pasado entre Real Madrid y Barcelona.

Cómo ver por TV la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey se podrá ver el próximo sábado 18 de abril por dos canales muy claros al igual que ha ocurrido con las dos semifinales entre Barcelona y Atlético de Madrid. Los aficionados que vean este gran espectáculo por televisión la podrán seguir a través de TVE y por Movistar Plus con las narraciones de Juan Carlos Rivero y Carlos Martínez.