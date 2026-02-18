Oficial: la final de la Copa del Rey será el 18 de abril a las 21:00 horas

La Federación ha hecho oficial este miércoles la fecha y la hora de la final de la Copa del Rey. Será el sábado 18 de abril a las 21:00 horas en el estadio de La Cartuja. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, dijo recientemente que estaban valorando dos opciones para este partido: «Sábado por la noche o domingo a las 16:00 horas». Finalmente, se han decantado por la opción el sábado porque es mejor para las aficiones y las televisiones.

«A falta de dilucidar durante las próximas semanas qué dos equipos obtendrán su billete para poder disputarla, la gran fiesta del fútbol español dispone ya de fecha oficial para su celebración: sábado 18 de abril a partir de las 21:00, hora peninsular», reza el comunicado de la Federación.

Así, el estadio La Cartuja de Sevilla albergará por séptimo año consecutivo el encuentro del que saldrá el vencedor de la competición del K.O. Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic y Real Sociedad lucharán en unas semanas por estar en esa final. Por ahora, txuri urdin y rojiblancos han tomado ventaja tras sus victorias en los partidos de ida.

El hecho de que la final de la Copa se celebre en sábado facilitará el desplazamiento de los aficionados, garantizando el apoyo a los equipos finalistas y el colorido en las gradas característico de un gran espectáculo como el que se vivirá en la capital hispalense.

«Un mes de abril de 1903 vivió el comienzo y la primera final del Campeonato de España-Copa de SM el Rey, que 123 años después suele reservar este mes para la disputa del encuentro que decide el título de campeón, aunque esta temporada será la primera en la centenaria historia del torneo que la Copa del Rey Mapfre viva su desenlace un día 18 de abril, marcado ya como una de las grandes fechas de esta apasionante temporada deportiva», concluye el comunicado.