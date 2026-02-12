Louzán desvela los posibles horarios para la final de Copa: «Sábado por la noche o domingo a las 16»

El presidente de la Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, ha arrojado algo de luz a la fecha y horario de la final de la Copa del Rey. Finalmente, se modificó la fecha del encuentro para no coincidir con la feria de Sevilla, y será el 18 o 19 de abril. Louzán asegura que están barajando dos posibilidades: «El sábado por la noche o el domingo a las 16 o 17 horas de la tarde».

«Se están valorando varias posibilidades. Yo había manifestado que íbamos a cambiar la fecha del 25, que la hemos cambiado… Y ahora estamos con el 18 y 19 de abril. Estaba hablando con un presidente de los cuatro semifinalistas para saber finalmente si va a ser el sábado o el domingo», comenzó diciendo el presidente al ser preguntado por la final de Copa.

El principal problema es que el Betis está jugando en el estadio de La Cartuja porque el Benito Villamarín está de obras. Como los verdiblancos podrían tener la vuelta de los cuartos de final de la Europa League dos días antes, el 16, la Federación está valorando diferentes posibilidades para que de tiempo a organizar el choque.

«Es verdad que por primera vez el Betis está jugando en La Cartuja, está jugando en competición europea y en Liga. A nivel operativo vamos bastante justos de tiempo», afirmó Louzán, que reconoció que están en conversaciones con todas las partes implicadas para ver cuál de las dos opciones es mejor para disputar la final de Copa: «Estamos hablando con todo el mundo para ver finalmente cuál es el mejor horario y el mejor día, si el sábado por la noche o el domingo a las 16 o 17 horas de la tarde».

El Betis no es el único problema. La selección española femenina también tiene partido ese fin de semana, el sábado concretamente, y la Federación no quiere que coincidan: «Tenemos otro inconveniente, que ese sábado, la selección española femenina juega partido de la fase de clasificación del Mundial de Brasil y solo puede ser el sábado. No debemos restar importancia ni a una ni a otra cosa. Vamos a conjugar las dos cosas. Para las aficiones quizás es mejor el sábado, pero también tenemos que estudiar el tema televisivo, que están los derechos de una teleoperadora importante. Hay que intentar cuadrar todo».