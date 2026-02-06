Así queda el sorteo de las semifinales de Copa del Rey, en directo: cruces, partidos, fechas y horarios

¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2026. Barcelona, Atlético, Athletic y Real Sociedad estarán en el bombo de un sorteo que será puro al ser todos equipos de la misma categoría. Los cuatro equipos sueñan con estar en la final de La Cartuja, que todo apunta a que será el próximo 18 de abril.

Por primera vez habrá cuatro equipos de la misma categoría en el bombo, por lo que no existirán condicionantes y todos se pueden enfrentar con todos. Es un sorteo puro y duro que arrancará a las 13:00 horas. El Barcelona viene de eliminar al último equipo de Segunda que quedaba, el Albacete, con sufrimiento hasta el final después de que Gerard Martín salvara el empate bajo palos en los últimos minutos.

El otro gran coco de este sorteo es el Atlético de Madrid, el último en llegar al bombo. Viene de golear al Betis en La Cartuja (0-5) con un Ademola Lookman estelar. El nuevo fichaje rojiblanco ha caído de pie en el equipo del Cholo Simeone y en tan solo un partido ha enamorado a la afición colchonera. Esta victoria ha hecho soñar con la Copa a los atléticos.

Athletic y Real Sociedad podrían verse las caras en las semifinales en un derbi vasco apasionante. Ambos equipos ganaron con sufrimiento sus partidos de cuartos de final a domicilio. Los bilbaínos vienen de asaltar Mestalla con un gol de Iñaki Williams en el 96; mientras que los donostiarras se impusieron por 2-3 al Alavés, remontando un 2-1 y con un penalti detenido por Remiro con 2-1 en contra.

Los partidos de ida de las semifinales se disputarán el martes 10, miércoles 11 o jueves 12 de febrero. Mientras que la vuelta será ya en el mes de marzo, el martes 3, miércoles 4 o jueves 5 de marzo. Después de estos partidos conoceremos a los dos finalistas de la Copa del Rey 2026 y a dos de los cuatro integrantes de la Supercopa de España 2027.

Horario del sorteo de Copa del Rey

El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey comienza hoy, viernes 6 de febrero, a partir de las 13:00 horas y se celebrará en la Ciudad Deportiva de las Rozas. Si lo quieres ver en directo podrás hacerlo a través de televisión en el canal Teledeporte de RTVE y podrás seguirlo online en vivo a través de la web de OKDIARIO.