Así queda el sorteo de las semifinales de Copa del Rey, en directo: cruces, partidos, fechas y horarios

Sigue en directo el sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2026
Barcelona, Atlético, Athletic y Real Sociedad estarán en el bombo
Todos los equipos clasificados para las semifinales de la Copa del Rey
¡Buenas tardes! Bienvenidos a la retransmisión en directo del sorteo de semifinales de la Copa del Rey 2026. Barcelona, Atlético, Athletic y Real Sociedad estarán en el bombo de un sorteo que será puro al ser todos equipos de la misma categoría. Los cuatro equipos sueñan con estar en la final de La Cartuja, que todo apunta a que será el próximo 18 de abril.
Por primera vez habrá cuatro equipos de la misma categoría en el bombo, por lo que no existirán condicionantes y todos se pueden enfrentar con todos. Es un sorteo puro y duro que arrancará a las 13:00 horas. El Barcelona viene de eliminar al último equipo de Segunda que quedaba, el Albacete, con sufrimiento hasta el final después de que Gerard Martín salvara el empate bajo palos en los últimos minutos.
El otro gran coco de este sorteo es el Atlético de Madrid, el último en llegar al bombo. Viene de golear al Betis en La Cartuja (0-5) con un Ademola Lookman estelar. El nuevo fichaje rojiblanco ha caído de pie en el equipo del Cholo Simeone y en tan solo un partido ha enamorado a la afición colchonera. Esta victoria ha hecho soñar con la Copa a los atléticos.
Athletic y Real Sociedad podrían verse las caras en las semifinales en un derbi vasco apasionante. Ambos equipos ganaron con sufrimiento sus partidos de cuartos de final a domicilio. Los bilbaínos vienen de asaltar Mestalla con un gol de Iñaki Williams en el 96; mientras que los donostiarras se impusieron por 2-3 al Alavés, remontando un 2-1 y con un penalti detenido por Remiro con 2-1 en contra.
Los partidos de ida de las semifinales se disputarán el martes 10, miércoles 11 o jueves 12 de febrero. Mientras que la vuelta será ya en el mes de marzo, el martes 3, miércoles 4 o jueves 5 de marzo. Después de estos partidos conoceremos a los dos finalistas de la Copa del Rey 2026 y a dos de los cuatro integrantes de la Supercopa de España 2027.
Horario del sorteo de Copa del Rey
El sorteo de las semifinales de la Copa del Rey comienza hoy, viernes 6 de febrero, a partir de las 13:00 horas y se celebrará en la Ciudad Deportiva de las Rozas. Si lo quieres ver en directo podrás hacerlo a través de televisión en el canal Teledeporte de RTVE y podrás seguirlo online en vivo a través de la web de OKDIARIO.
Fechas de los partidos
La ida se disputará entre el 10 y el 12 de febrero en el Metropolitano y San Mamés respectivamente, y la vuelta entre el 3 y el 5 de marzo en el Camp Nou y Anoeta.
Derbi vasco en semis: Athletic-Real Sociedad
La otra semifinal será un derbi vasco. Athletic y Real Sociedad se medirán por un puesto en la final, con la ida en San Mamés y la vuelta en Anoeta.
¡BOMBAZO! Atlético-Barcelona, en semis
El Atlético se enfrentará al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, con la ida en el Metropolitano y la vuelta en el Camp Nou.
Atlético y Athletic, locales
El Atlético jugará la ida de semifinales en el Metropolitano y el Athletic en San Mamés.
Sorteo puro
El sorteo va a ser puro, puesto que todos los equipos pertenecen a la misma categoría. Recordemos que las dos bolas que salgan primero serán las de los equipos que actúen como local.
Llega el turno de la Copa del Rey
Una vez finalizado el sorteo de la Copa de la Reina es el turno para la Copa del Rey destino Sevilla.
Levante Badalona-Barcelona y Atlético-Tenerife
Habrá derbi catalán en semifinales. El Barcelona se enfrentará al Levante Badalona en semifinales, con la vuelta en casa del conjunto azulgrana. Por su parte, el Atlético se verá las caras con el Tenerife, con la ida en Madrid y la vuelta en Tenerife. La ida se disputará entre el 10 y 12 de marzo y la vuelta el 17 y el 19 de maro.
Un puesto en la final de Gran Canaria
Los 4 equipos buscan un puesto en la final de la Copa de la Reina el 16 de mayo en el estadio de Gran Canaria.
Amando Sampedro, mano inocente
Amanda Sampedro, campeona de Copa con el Atlético en 2016, será una de las manos inocentes de este sorteo.
Comienza el sorteo
Primero se celebrará el sorteo de semifinales de la Copa de la Reina, donde están Barcelona, Atlético, UD Tenerife y Levante Badalona. Después habrá una actuación musical y al terminar se celebrará el sorteo de la Copa del Rey.
El Barça, en semis sin enfrentarse a un Primera
El Barcelona se ha plantado en las semifinales sin enfrentarse a un Primera División. Guadalajara, Racing de Santander y Albacete han sido sus rivales en el camino hasta esta ronda.
El Barça es el coco
Nadie quiere al Barcelona. Todos los integrantes de este sorteo prefieren evitar al equipo de Hansi Flick. Veremos a quién le toca el coco.
Una final en juego
Barcelona, Atlético, Athletic y Real Sociedad estarán en el sorteo de semifinales de la Copa del Rey que se celebra este viernes a las 13:00 horas. Los cuatro equipos buscarán la final de La Cartuja, con fecha aún por determinar, y el premio de estar en la próxima edición de la Supercopa de España.
La final será el 18 o 19 de abril
La Federación acaba de anunciar que la final de la Copa del Rey se disputará el fin de semana del 18 y 19 de abril, pero no han confirmado si será sábado o domingo.