Eliminatoria corta en el Barça-Atleti: ida en el Camp Nou el miércoles 8 y vuelta el martes 14 de abril

Eliminatoria corta en la Champions League para el Barça-Atleti en los cuartos de final con la ida en el Camp Nou el miércoles 8 de abril y con la vuelta en el Metropolitano el martes 14 de abril. Dos partidos más de los seis que enfrentarán a los equipos entrenados por Hansi Flick y Simeone, esta vez en la mejor competición del mundo.

Seis veces se medirán Barcelona y Atlético de Madrid. Dos en Liga, dos en Copa del Rey y otras dos en Champions League. Y faltan tres por jugarse, que se disputarán todos en el mes de abril. El primero, justo después del parón de selecciones, será el sábado 4 de abril en Liga. En el Metropolitano en un partido donde el Atleti no se jugará mucho y el Barça seguir líder del campeonato.

Tras ese Atlético-Barcelona de Liga, cuatro días después se disputará el primer Barça-Atleti de la ida de los cuartos de final de la Champions League en el Camp Nou el miércoles 8 de abril a las 21:00 horas de la noche.

La eliminatoria entre Barça y Atleti se decidirá en el Metropolitano

Luego habrá fin de semana de Liga para ambos equipos y el siguiente martes, en una eliminatoria corta de Champions, el Atlético de Madrid recibirá al Barcelona en el Metropolitano en la vuelta de cuartos el martes 14 de abril a las 21:00 horas.

Tendrá más descanso el Atlético de Madrid jugando la vuelta de cuartos contra el Barcelona el martes 14 de abril de cara a la final de la Copa del Rey que disputará en Sevilla contra la Real Sociedad el sábado 18 de abril. Una eliminatoria que viene fuerte tras los dos partidazos que vivimos en la Copa del Rey donde el Atleti ganó 4-0 en Madrid en la ida y el Barça se quedó muy cerca en la vuelta con un impresionante 3-0 en el Camp Nou.