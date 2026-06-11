Eduardo Inda señala que el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero «ha mentido 40 veces en una» porque las joyas que le encontró la Guardia Civil en su despacho «valen 40 veces más que lo que él dijo el día que se descubrió el tomate». El director de OKDIARIO subraya que «todos los medios nos dibujaron a José Luis Rodríguez como una persona con talante, el político perfecto, y añadían que el dinero le importaba un pimiento», y ahora hemos visto que «además de un presunto corrupto, es un auténtico farsante». «Su portavoz se apresuró a decir que esos joyones valían entre 30 y 50.000 euros y que provenían de una herencia familiar», recuerda Inda. Ahora, la tasación judicial cifra en 1,3 millones el valor del botín.