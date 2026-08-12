Hoy, 12 de agosto de 2026, España vivirá su primer eclipse solar total en más de un siglo, y quienes no puedan desplazarse a la franja de totalidad del mapa -que va de La Coruña a Baleares, pasando por Oviedo, León, Burgos, Zaragoza y Valencia- podrán seguirlo en directo por streaming.
La fase parcial del eclipse solar total arrancará entre las 19:31 y las 19:38 h, con el momento de totalidad alrededor de las 20:28 h, cuando el Sol quedará completamente oculto durante casi un minuto en pleno atardecer.
Sigue online en streaming el eclipse solar total en España en una retransmisión en directo desde OKDIARIO.