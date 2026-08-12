Sigue la retransmisión en directo del eclipse solar total de hoy, miércoles 12 de agosto

Hoy, 12 de agosto de 2026, España vivirá su primer eclipse solar total en más de un siglo, y quienes no puedan desplazarse a la franja de totalidad del mapa -que va de La Coruña a Baleares, pasando por Oviedo, León, Burgos, Zaragoza y Valencia- podrán seguirlo en directo por streaming.

La fase parcial del eclipse solar total arrancará entre las 19:31 y las 19:38 h, con el momento de totalidad alrededor de las 20:28 h, cuando el Sol quedará completamente oculto durante casi un minuto en pleno atardecer.

Sigue online en streaming el eclipse solar total en España en una retransmisión en directo desde OKDIARIO.