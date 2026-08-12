¿A qué hora es el eclipse hoy en Canarias? Horarios por islas

El eclipse solar de hoy miércoles 12 de agosto se trata de un acontecimiento que hacía más de un siglo que no se producía. De modo que, si ya tienes tus gafas homologadas, es importante saber bien los horarios para no perderte nada. El evento apenas durará dos minutos de tiempo, así que también va a resultar clave estar en una buena ubicación.

En cuanto a las Islas Canarias, la diferencia con la Península es que no se encuentran dentro de la franja que cruzará parte de la misma. Desde las islas, el eclipse se podrá ver de forma parcial, aunque la ocultación del disco solar será considerable y podrá aproximarse al 77% dependiendo de la isla.

El eclipse comenzará en Canarias alrededor de las 18:30 horas, aunque la hora exacta varía dependiendo de la isla y de la ubicación concreta del observador. Sin embargo, el momento clave llegará aproximadamente una hora después, en torno a las 19:30 horas. En ese momento se alcanzará la fase de mayor ocultación visible desde las islas.

¿Dónde ver el eclipse en Gran Canaria, Fuerteventura o Tenerife?

El eclipse se podrá ver desde diferentes islas. En La Graciosa, la Agencia Espacial Europea (ESA) sitúa esta isla como el punto con mayor ocultación de Canarias. Se recomienda verlo en la Plaza del Puerto de Caleta de Sebo. En Lanzarote, lugares de costa oeste como el Paseo Marítimo de La Santa o el Mirador del Río.

En Fuerteventura destacan el Castillo de El Tostón como punto oficial o las llanuras con vistas al poniente en la montaña sagrada de Tindaya. En Tenerife, el eclipse se podrá ver desde el Parque Nacional del Teide. Y en Gran Canaria desde Tejeda y la cumbre. En las islas occidentales, el porcentaje de ocultación es ligeramente menor.