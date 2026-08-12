Eclipse solar total hoy en directo: a qué hora empieza y cuándo termina, gafas homologadas, mapa y franja de totalidad, dónde verlo, app de visor y última hora en vivo
Sigue en directo la última hora del eclipse solar total de hoy en España: la franja de oscuridad completa, el mapa, a qué hora empieza y mucho más
España vive hoy el eclipse solar total que atravesará la península ibérica y las Islas Baleares en un evento astronómico que llevaba más de 100 años sin darse y con el que arrancará el famoso Trío Ibérico, una sucesión de eclipses que comienza hoy y terminará en enero de 2028.
Última hora del eclipse solar hoy en España
Hoy miércoles 12 de agosto, a partir de las 19:30 horas, toda España mirará al cielo para ver el eclipse solar total que llegará a su máximo en torno a las 20:30 horas.
Todo está preparado en los lugares por los que atraviesa la franja de sombra total de un eclipse que hacía más de 100 años que no se vivía en España y, según se acerca la hora, surgen más dudas que te iremos resolviendo.
Retenciones en Madrid para ver el eclipse
Hace ya varias horas que se ha empezado a registrar tráfico lento en algunas carreteras de la Comunidad de Madrid. La A-1 presenta incidencias en los kilómetros 16-19 y 46-48; la M-607 entre los puntos 23 a 27 a la altura de Tres Cantos; la M-45 entre los kilómetros 30 a 33 o la A-2 del 16 al 22 en Torrejón de Ardoz.
Ante la previsión de desplazamientos, la DGT ha establecido vigilancia especial teniendo en cuenta sobre todo los posibles movimientos posteriores al eclipse. Los puntos susceptibles de registrar retenciones serán sobre todo la M-40, M-45 y M-50.
Los mejores sitios de Madrid para ver el eclipse
En la Comunidad de Madrid hace horas que comenzaron las primeras retenciones en las principales carreteras que llevan a la sierra. Cientos de personas quieren ver el eclipse solar en su totalidad y por eso han decidido desplazarse hasta el norte de la comunidad. Sin embargo, hay quienes prefieren quedarse en la capital pese a que según el mapa del eclipse en pocos lugares se podrá ver al 100%. Estos son los mejores sitios para ver el eclipse en Madrid:
- Parque Forestal de Valdebebas
- Parque de Juan Carlos I
- Cerro del Tío Pío
- Templo de Debod
A qué hora empieza el eclipse en Canarias
Canarias no está en la franja de totalidad del mapa del eclipse solar de hoy en España, pero sí podrá disfrutar desde las islas del eclipse parcial. La Graciosa será uno de esos puntos donde mejor se podrá apreciar el eclipse, que comenzará a las 18:56 horas, alcanzará su pico máximo a las 12:52 horas y terminará en torno a las 20:43 horas. Los horarios serán muy similares en el resto de islas variando tan sólo unos minutos.
La Comunidad de Madrid refuerza el transporte público con motivo de evitar retenciones hacia el norte de la región
La Comunidad de Madrid despliega un dispositivo de refuerzo de transporte público, especialmente hacia los 64 puntos de observación habilitados por la región.
En torno a las 13:00 horas se han producido las primeras retenciones en la A-1 en carreteras dirección norte. Los madrileños buscan subir al norte de la comunidad con el fin de ver el 100% del eclipse. Las autoridades prevén un aumento de entre un 30% y un 100% de los desplazamientos hacia el norte de la región por este motivo.
Retenciones de tráfico en el sur de Cataluña
La AP-7 entre Martorell y Subirats en Barcelona ha registrado 10 kilómetros de retenciones de tráfico desde las 15:00 horas con motivo del eclipse, según ha informado el Servicio Catalán de Tránsito. También se registran retenciones en la AP-7 en el Vendrell (Barcelona) y en la misma carretera a la altura de la Puebla de Montornés y Roda de Bara (Tarragona). Se ha visto afectada la circulación también en la N-340 en Creixell, la C-32 en Castelldefels y la B-24 en Vallirana.
Cuáles son las gafas homologadas para ver el eclipse
Para observar de forma segura el eclipse, las autoridades han catalogado como gafas homologadas aquellas que cumplen con la normativa internacional de seguridad ISO 12312-2 (o su equivalente europeo EN ISO 12312-2:2015) y que llevan impreso el marcado CE auténtico. Para certificar su legalidad, es necesario asegurarse de que incluya de forma clara el nombre de la empresa, instrucciones de uso en el idioma local y las correspondientes advertencias de seguridad.
AEMET confirma el tiempo en el Cantábrico y el litoral gallego para el eclipse
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha dado parte del tiempo en el Cantábrico y en el litoral gallego durante el eclipse. Se espera un predominio de cielos despejados con algunas nubes durante la tarde. Donde sí se prevé nubosidad que podría traer consigo alguna tormenta o chubasco es en las zonas de los Pirineos orientales, Ibérica de Teruel, este de Castilla-La Mancha y Sistemas Béticos orientales. En el resto del país se prevén cielos despejados.
Mallorca ya ha cerrado las primeras carreteras por el eclipse
Las autoridades de Mallorca han cortado la Ma-10 desde Andrach hasta Valldemosa y han desviado la circulación hacia Sóller y Deia. Además, se encuentran cortadas las carreteras de Andrach a San Telmo, Puig de Randa y la carretera de Las Salinas hasta el aparcamiento del Trenco.
Los aparcamientos de la cala de Bañalbufar, de Estellenchs, de Tuent y de La Calobra ya han sido llenados y cerrados, según ha informado la Dirección General de Emergencias.
A qué hora empieza el eclipse
La fase inicial del eclipse comenzará a las 19:30 horas y finalizará en torno a las 21:20 horas, coincidiendo con la puesta de sol. El punto. El máximo del eclipse se producirá entre las 20:25 y 20:35, dependiendo de la localización de la península donde te encuentres.
La Comunidad de Madrid activa el PLATERCAM
Debido al eclipse, la Comunidad de Madrid activa la Situación Operativa 0 del PLATERCAM para vigilar los principales puntos de observación del eclipse.
A pesar de que se trate del nivel de alerta más bajo, las autoridades instan a seguir las indicaciones de los servicios de emergencia en todo momento.
✅ Activada la Situación Operativa 0 del #PLATERCAM para el seguimiento de los principales puntos de observación del #Eclipse2026.
👉 Sigue las indicaciones de los servicios de emergencia.#BomberosCM#AgentesForestalesCM#ERIVE#Madrid112 https://t.co/d0z18j0T4k
— Comunidad de Madrid (@ComunidadMadrid) August 12, 2026
¿Se puede grabar el eclipse de hoy con el móvil?
Una de las cosas más importantes que debes saber si quieres sacar fotos o vídeos del eclipse de hoy con el móvil es que tienes que protegerlo para que no se rompa el sensor de la cámara. Para ello debes usar un filtro de proteccion UV que cumpla la normativa ISO 12312-2:2015, la misma que la de las gafas homologadas y que cuenta con el respaldo de la NASA. De no protegerlo, tu móvil se podría -literalmente-freír porque el mecanismo es muy similar al de una lupa quemando una hoja de papel.
Atención a los peatones en carreteras secundarias
Otro de los aspectos que preocupa a Tráfico es la posible presencia de peatones en las inmediaciones de los puntos de observación.
La DGT recomienda reducir la velocidad y extremar la precaución, especialmente en carreteras secundarias, donde pueden encontrarse personas caminando junto a la calzada o cruzando para acceder a las zonas habilitadas para seguir el eclipse.
Asimismo, aconseja retrasar ligeramente el regreso una vez finalizado el fenómeno para escalonar las salidas y evitar grandes retenciones en los accesos y vías cercanas.
El aviso de la DGT a los conductores por el eclipse solar en España: «Es necesario abandonar las vías de circulación»
El problema nace desde el punto de vista de la circulación, que en pleno agosto las carreteras españolas soportan una elevada movilidad por las vacaciones estivales. Las previsiones del Gobierno apuntan a un incremento del tráfico de entre un 30% y un 100%, traducido a unos 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos. Por ello, ya se ha preparado un operativo para vigilar las carreteras, gestionar posibles retenciones y evitar comportamientos que puedan provocar accidentes.
Hasta 1,5 millones de desplazamientos previstos
La coincidencia del eclipse con el periodo vacacional de agosto preocupa especialmente a las autoridades de tráfico. Según las previsiones manejadas por el Gobierno, el fenómeno podría generar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos adicionales en diferentes puntos del país.
Este aumento de la movilidad se suma al intenso tráfico habitual del verano, por lo que la DGT reforzará la vigilancia y el control de las principales carreteras para minimizar riesgos y evitar colapsos en los accesos a los lugares de observación.
Cuándo es el eclipse anular de Sol en España
El próximo eclipse anular en España ocurrirá el 26 de enero de 2028. Durante este proceso, la Luna se pondrá delante de la trayectoria del Sol y, debido a su tamaño visual menor al del Sol, dará una imagen de anillo de fuego.
Se puede grabar el eclipse con el móvil
La respuesta corta es sí, pero con matices. Los expertos recomiendan no apuntar directamente al sol sin un filtro solar certificado colocado sobre la lente, es decir, grabar de forma normal y corriente; no se puede. Sin el filtro solar certificado, se dañará el sensor de la cámara de forma permanente.
A qué hora es el eclipse en Madrid
El eclipse de mañana, día 12 de agosto, se podrá observar desde Madrid desde las 19:30 horas. El momento máximo del eclipse se producirá entre las 20:30 y las 20:32 horas. Se espera que en Madrid el eclipse concluya en torno a las 21:20 horas, coincidiendo con la puesta de sol.
Visualizador del Eclipse
Las autoridades han recomendado un visualizador oficial con el fin de comprobar la visibilidad del eclipse solar, el del día 12 de agosto. La herramienta es el Visor de la Web Trío de Eclipses y permite utilizar la cámara de tu teléfono móvil y la realidad aumentada para proyectar la trayectoria exacta del sol. De este modo podrás confirmar si algún edificio, montaña o árbol obstaculizará tu visión durante la totalidad del evento.
Navarra despliega 20 puntos de observación para el eclipse
El Gobierno de Navarra ha puesto a disposición de los aficionados a la astronomía 50.476 plazas repartidas por diferentes municipios en 20 puntos de observación.
‘Los Simpson’ lo han vuelto a hacer con el eclipse
Lejos de hacerse viral tras un suceso que confirma una coincidencia fortuita, Los Simpson vuelven a abordar la actualidad de forma preventiva, con un capítulo que advierte sobre cómo no se debe actuar al ver el eclipse solar total. La secuencia en cuestión sirve a modo de llamada de atención sobre un comportamiento que a Marge le cuesta caro.
Retenciones en la A-1 en Madrid por el eclipse
En el mapa de la última hora de la DGT se observan retenciones en la A-1 camino a Somosierra, uno de los principales lugares desde donde se podrá observar el eclipse solar total en Madrid.
Cerrados aparcamientos y carreteras en Mallorca por el eclipse
La masiva afluencia de visitantes previa al eclipse solar total ha obligado a la Dirección General de Emergencias a adelantar el cierre de varias carreteras y aparcamientos en Mallorca, especialmente en la Sierra de Tramuntana. Vías principales como la Ma-10 entre Andratx y Valldemossa han quedado restringidas al tráfico horas antes de lo previsto ante la saturación de vehículos, mientras que los estacionamientos de Cala Banyalbufar, Cala Estellencs, Cala Tuent, Sa Calobra y Cala d’Hort se encuentran completamente llenos y clausurados.
Último parte de la AEMET antes del eclipse
La Agencia Estatal de Meteorología ha publicado el último parte antes del eclipse de hoy, 12 de agosto, y asegura que predominarán los cielos despejados con nubes sólo en el cantábrico y en el litoral gallego.
Dispositivo activado en Madrid por el eclipse
La Comunidad de Madrid ha activado la Situación Operativa 0 del Plan Territorial de Protección Civil para vigilar los principales puntos de observación del eclipse solar debido al alto riesgo de incendios forestales. La Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 ha confirmado que esta medida implica el seguimiento preventivo y la preparación para la movilización inmediata de agentes forestales, bomberos, emergencias y voluntarios de Protección Civil en caso de incidente.
El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, defendió que Madrid ya cuenta con el despliegue operativo completo del plan Infoma.
Eclipses en Marte
En Marte también ocurren eclipses cuando sus lunas, Fobos y Deimos, se cruzan entre el planeta y el Sol. Sin embargo, debido a su reducido tamaño, nunca logran cubrir por completo el disco solar, un tránsito que fue fotografiado por el rover Perseverance de la NASA en 2024.
Otro modelo de gafas para ver el eclipse retiradas
Las autoridades de Consumo han elevado a siete el número de modelos de gafas para ver el eclipse retirados e inmovilizados del mercado, tras sumar un modelo de la marca Mó, de Multiópticas, del modelo 2508-RS003 y lote 0326. Esta medida, adoptada a pocas horas de la llegada del fenómeno astronómico, amplía las restricciones vigentes que ya afectaban a cadenas como Opticalia y a otros fabricantes debido al riesgo inminente que suponen para la salud visual de la población.
ES-Alert en Navarra por el eclipse
La notificación, redactada en castellano, euskera, francés e inglés, ha advertido tanto a residentes como a visitantes sobre la prohibición explícita de hacer fuego, circular por pistas forestales, parar en arcenes y estacionar fuera de las zonas habilitadas, con el fin de prevenir incidentes y garantizar la movilidad.
La medida responde al elevado riesgo de incendios forestales, las altas temperaturas y las previsibles aglomeraciones en las carreteras, contexto por el cual la región se encuentra en el nivel 2 de emergencia del Plan Territorial de Protección Civil.
ES-Alert en Castilla-La Mancha por el eclipse
Protección Civil ha enviado un aviso a los habitantes de Castilla-La Mancha esta mañana para advertirles sobre los riesgos que puede conllevar el eclipse solar total y para dar una serie de recomendaciones. En el mensaje -enviado a las 10:30 horas-, se recomienda evitar desplazamientos innecesarios, llevar suministros básicos, usar gafas certificadas y supervisar a menosres de edad y personas con discapacidad. Se pide también no estacionar los vehículos sobre vegetación seca y no encender fuegos para evitar posibles incendios.
Cada cuánto hay un eclipse solar en España
De media, en España ocurre un eclipse solar cada uno o dos años, según el Instituto Geográfico Nacional. El eclipse solar que vamos a vivir el día 12 de agosto es un eclipse solar total que en la península ibérica llevaba sin ocurrir desde 1912.
Cantabria activa un plan especial para el eclipse
La empresa pública Cantur ha diseñado un operativo especial para seguir el eclipse solar del 12 de agosto desde varios de los enclaves turísticos más emblemáticos de Cantabria. En el Parque de la Naturaleza de Cabárceno se ampliará el horario habitual y se establecerán tres zonas de observación clave en el Mirador del Rubí, el recinto de llamas y el Mirador de Hipopótamos, reforzadas con servicios de hostelería, el funcionamiento de la telecabina y un bus interno.
Por otro lado, las instalaciones de Alto Campoo y Peña Cabarga contarán con propuestas musicales y restricciones de movilidad para gestionar la afluencia. La estación de esquí acompañará el fenómeno con conciertos acústicos en el mirador de Fuente del Chivo en el marco del ciclo Campoo Estación Sonora. En Peña Cabarga, elegida como emplazamiento prioritario, se prohibirá el acceso en vehículo privado a la cima.
Gafas homologadas para el eclipse
El principal y fundamental requisito que han de cumplir estrictamente las gafas para el eclipse son las de la normativa internacional ISO 12312-2:2015 y llevar el marcado CE. Se recomienda comprobar el lugar y fecha de fabricación y desconfiar de logos o marcas borrosas donde su legibilidad no sea clara.
¿Es posible quedarse ciego con el eclipse?
Mirar directamente al eclipse sin la protección adecuada sí puede provocar ceguera o daños irreversibles en la vista debido a la retinopatía solar. La radiación ultravioleta e infrarroja del Sol quema las células de la retina en cuestión de segundos y de forma indolora, ya que este tejido carece de receptores de dolor, lo que impide que la persona perciba la lesión mientras ocurre.
Para evitar lesiones graves, las gafas de sol convencionales o los trucos caseros como radiografías o cristales ahumados no son suficientes. Es imprescindible emplear gafas de eclipse homologadas bajo la norma ISO 12312-2 o métodos de proyección indirecta. La única excepción para contemplar el fenómeno a simple vista se produce durante los breves instantes de la fase de totalidad, justo cuando la Luna cubre por completo el disco solar. Sin embargo, en cuanto reaparece el más mínimo destello de luz, es necesario volver a proteger la mirada inmediatamente.
Cuánto dura el eclipse
El momento álgido del eclipse, es decir, la fase de oscuridad total, durará entre 14 segundos y más de un minuto y medio, dependiendo de la localización, según ha asegurado el Instituto Geográfico Nacional. El fenómeno astronómico del eclipse dará comienzo a las 19:30 y finalizará a las 21:20.
A qué hora es el eclipse
Según informa el Instituto Geográfico Nacional, el eclipse comenzará a las 19:30 horas y alcanzará su punto máximo de oscuridad (fase total) entre las 20:25 y las 20:35. Se espera que el eclipse finalice con la puesta de sol, que ocurrirá entre las 21:15 y las 21:30 horas.
Se puede ver el eclipse con gafas de sol
Los expertos han declarado en múltiples ocasiones que las gafas de sol no son una forma correcta de proteger nuestro ojo de los rayos solares que se producen durante el eclipse.
Emplearlas durante el momento de eclipse, aunque sean muy oscuras, no protegerá tus retinas como lo harían las homologadas. Otros métodos caseros para su visualización son peligrosos para nuestra salud. Las autoridades recomiendan comprar gafas homologadas en grandes superficies, farmacias u ópticas.
Aplicación para ver el eclipse
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha puesto a disposición de la población una aplicación para seguir en directo el eclipse solar total que tendrá lugar mañana a partir de las 19:30 horas en España.
Eclipse solar en 2027
El segundo fenómeno del Trío Ibérico tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y volverá a ser un eclipse solar total, pero en esta ocasión cruzará de lleno el sur de España durante la mañana. La franja de oscuridad absoluta atravesará la costa de Andalucía, especialmente Cádiz y Málaga, Ceuta y Melilla.
A diferencia del eclipse de 2026, las condiciones astronómicas permitirán una duración de la totalidad récord, superando los 4 minutos y medio en puntos como el Estrecho de Gibraltar o Ceuta, lo que lo convertirá en uno de los eclipses más largos y espectaculares de todo el siglo XXI.
Asturias prohibirá el baño en todas las playas durante el eclipse
El Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) prohibirá el baño e izará la bandera roja en todas las playas con servicio de salvamento durante el eclipse total de Sol de este miércoles 12 de agosto. La medida se aplicará entre las 19:30 y las 20:40 horas, ya que la falta de visibilidad durante el periodo de oscuridad impide garantizar la vigilancia del agua.
Además, el SEPA ha instado a la ciudadanía a extremar las precauciones ante el previsible aumento de la afluencia de personas. Entre las recomendaciones destacan la revisión de las embarcaciones si se sigue el eclipse desde el mar, la prevención de riesgos en zonas peligrosas como acantilados o montañas y la prioridad del transporte público o los desplazamientos a pie para evitar saturaciones en las carreteras.
Qué es el ‘Trío Ibérico’
Se conoce como ‘Trío Ibérico’ o ‘Trío de Eclipses’ a un fenómeno astronómico histórico e insólito: la coincidencia de tres eclipses solares consecutivos que cruzan la península ibérica en tres años seguidos, 2026, 2027 y 2028. España se ha convertido en el epicentro mundial de la astronomía, ya que es extremadamente raro que una misma región geográfica encadene dos eclipses solares totales y uno anular en un periodo de tiempo tan breve.
Consecuencias del cierre del observatorio
La decisión deja sin acceso a los aficionados a la astronomía a una de las instalaciones científicas más avanzadas de Europa, operativa desde 1976 y equipada con un destacado radiotelescopio de 40 metros de diámetro. Este cierre en una fecha histórica para la observación del fenómeno en la península ibérica ha desatado polémica, al reservarse de manera privada un centro público de referencia internacional para la comitiva del Ejecutivo durante la interrupción de las vacaciones del presidente.
Óscar Puente cierra un observatorio para Sánchez
El Observatorio Astronómico de Yebes, en Guadalajara, permanecerá cerrado al público el próximo 12 de agosto, día del eclipse solar total, para albergar de forma exclusiva un acto institucional encabezado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a la ministra de Ciencia, Diana Morant, y los astronautas Pablo Álvarez y Sara García. Para blindar la zona y restringir el paso de vehículos particulares durante la visita presidencial, el Ayuntamiento local y el Ministerio del Interior han establecido un estricto control de accesos coordinado por la Guardia Civil y Protección Civil.
Qué es un eclipse parcial
Un eclipse solar parcial se da cuando la Luna, el Sol y la Tierra no quedan alineados de forma perfecta. En este caso, la Luna sólo cubre una parte del disco solar, creando la apariencia de que al Sol le falta una parte. Las regiones que experimentan un eclipse parcial se encuentran bajo la penumbra, que es la sombra exterior y más tenue de la Luna. A diferencia de la fase total, durante un eclipse parcial nunca es seguro mirar al Sol directamente sin protección adecuada.
Qué es un eclipse solar
Un eclipse solar se produce cuando la Luna se interpone exactamente entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar que llega a nuestro planeta. Este fenómeno solo ocurre durante la fase de luna nueva y requiere una alineación geométrica precisa entre los tres cuerpos celestes. Desde la Tierra, la Luna proyecta su sombra sobre la superficie terrestre, convirtiendo el día en penumbra a medida que avanza su trayectoria.
Seguimiento del eclipse solar
Desde el Ministerio del Interior se ha activado un puesto de mando para verificar la seguridad, los atascos, los puntos de visión y hacer un seguimiento antes, durante y después del eclipse.
🟡 Interior activa el Puesto de Mando Unificado para el seguimiento del #eclipse solar.
👮♂️ Monitorización permanente.
🤝 Coordinación y respuesta rápida.
🚗 Seguridad, movilidad y prevención de riesgos.
⏱️ Seguimiento antes, durante y después.@proteccioncivil pic.twitter.com/Ts67a7Hjhb
— Ministerio del Interior (@interiorgob) August 10, 2026
Qué es un eclipse total
Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna cubre por completo el disco del Sol visto desde la Tierra. Durante los breves minutos que dura la totalidad, la sombra más oscura de la Luna se proyecta sobre una franja estrecha de la superficie terrestre. Es el único momento en el que el cielo se oscurece como si fuera de noche, bajan de golpe las temperaturas y resulta visible a simple vista la corona solar, que es la capa exterior de la atmósfera del Sol.
Qué es un eclipse lunar
Un eclipse lunar ocurre cuando es la Tierra la que se interpone exactamente entre el Sol y la Luna llena. La Tierra bloquea los rayos solares que normalmente iluminan la superficie lunar y proyecta su propia sombra sobre ella. Cuando la Luna entra de lleno en la sombra terrestre, toma un característico tono rojizo o anaranjado y es un fenómeno conocido popularmente como «Luna de sangre» debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera de la Tierra.
Cómo hacer una foto al eclipse con el móvil
Fotografiar el eclipse solar con el teléfono móvil es perfectamente posible, pero requiere tomar una serie de precauciones para no dañar la cámara y conseguir una imagen nítida. El error más común es apuntar directamente al Sol sin protección, lo que puede sobrecalentar y quemar el sensor digital del teléfono. Para evitarlo, es obligatorio colocar un filtro solar certificado o la lente de unas gafas de eclipse homologadas tapando por completo la cámara del móvil durante las fases parciales.
En cuanto a la configuración de la cámara, es fundamental desactivar el flash y el modo noche automático. Al encuadrar el Sol, hay que puls
Mejores sitios para ver el eclipse en cada ciudad
- Galicia: Cabo Ortegal, Cariño y Estaca de Bares en La Coruña y la costa norte de Lugo.
- Asturias: Cabo de Peñas y las inmediaciones de Gijón.
- Cantabria: la costa de Liencres y los acantilados de Santander.
- Castilla y León: Las Médulas y el embalse de Riaño en León, la comarca de Tierra de Campos entre Palencia y Zamora y el Cerro del Otero y el entorno del Moncayo en Soria.
- Aragón: Los Monegros entre Huesca y Zaragoza y el Observatorio de Javalambre o la Sierra de Gúdar en Teruel.
- Navarra: Las Bardenas Reales y la zona de Arguedas.
- La Rioja: campos y miradores de Calahorra y Alfaro, situados en La Rioja Baja.
- Comunidad Valenciana: Alto Maestrazgo y Peñíscola en Castellón, Aras de los Olmos o las playas de Puzol y la Malvarrosa en Valencia. Alicante queda fuera de la franja de oscuridad total, apreciándose como parcial.
- Cataluña: la provincia de Tarragona en el Delta del Ebro, Reus y Salou y las comarcas del sur de Lleida.
- Castilla-La Mancha: Mirador del Rodenal en Cuenca y el Parque Natural del Alto Tajo y Señorío de Molina en Guadalajara.
- Islas Baleares: Maioris, Palma y Sóller en Mallorca y el entorno de Ciutadella y Cap d’Artrutx en Menorca.
- Comunidad de Madrid: la Sierra de Guadarrama, El Escorial y miradores altos como el ubicado en el Palacio Real.
Cuándo es seguro quitarse las gafas del eclipse
El único momento en el que es seguro retirarse las gafas protectoras para observar el fenómeno a simple vista es durante los breves segundos de la fase de totalidad, cuando la Luna cubre por completo el disco solar. En cuanto vuelva a asomar el menor destello de luz por el borde, es obligatorio ponérselas de nuevo.
No utilizar trucos caseros para mirar el eclipse
No deben emplearse jamás trucos caseros como radiografías, cristales ahumados, plásticos oscuros o gafas de sol superpuestas, ya que dejan pasar la radiación invisible que daña el ojo sin provocar dolor inmediato.
Las gafas homologadas tienen unos filtros específicos que bloquean el 99,99% de la luz visible y la totalidad de la radiación ultravioleta e infrarroja.
Por qué son tan importantes las gafas para el eclipse
Para mirar el eclipse de forma segura no sirven las gafas de sol habituales, por muy oscuras, caras o polarizadas que sean. Para proteger la vista de lesiones graves o irreversibles en la retina, es imprescindible utilizar gafas de protección solar homologadas bajo la norma ISO 12312-2.
Mapa de la franja del eclipse solar en España
El eclipse solar total en España que oscurecerá los cielos del país este miércoles 12 de agosto atravesará Galicia, Asturias, Castilla y León, Cantabria, La Rioja, País Vasco, Navarra, Aragón, Cataluña, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Baleares. Estas son las comunidades que estarán en la franja de totalidad del eclipse. En el resto, el eclipse se podrá ver, pero de forma parcial.
Gafas homologadas para el eclipse
Antes de salir a buscar el mejor punto de observación, recordamos lo esencial: nunca mires directamente al Sol sin gafas de eclipse homologadas (norma ISO 12312-2), salvo durante los segundos exactos de totalidad en las zonas donde esta se produce. Fuera de la franja de totalidad, la protección ocular debe mantenerse durante todo el fenómeno. Las gafas de sol normales no protegen la retina.
La previsión de la AEMET para el eclipse
Una de las preguntas que más nos hacéis esta mañana: ¿lloverá o habrá nubes durante el eclipse? Al producirse en pleno verano, las probabilidades de cielo despejado son altas en gran parte del país, aunque la nubosidad costera al atardecer y la calima pueden ser un factor en algunas zonas. Como el Sol estará muy bajo sobre el horizonte, cualquier obstáculo -montañas, edificios o nubes en el oeste- puede tapar la visión en los últimos minutos
A qué hora es el eclipse hoy
La fase parcial del eclipse empieza entre las 19:31 y las 19:38 h según la provincia, con el máximo de la totalidad entre las 20:26 y las 20:33 h. La franja de totalidad recorre España de oeste a este: A Coruña, Oviedo, León, Burgos, Zaragoza, Castellón, València y termina en Baleares, casi al ponerse el sol. Si vives fuera de esta franja, verás un eclipse parcial, con un porcentaje de ocultación del Sol que varía según tu ubicación.
Eclipse solar en España
¡Muy buenos días a todos! Hoy empieza la jornada más esperada de la astronomía española de los últimos cien años. Hoy, 12 de agosto de 2026, España vive el primer eclipse solar total visible desde la península ibérica desde 1912. Seguimos en directo todo lo que ocurre desde primera hora hasta el momento cumbre, previsto para el atardecer. Te contamos horarios por comunidades, mejores puntos de observación, previsión del tiempo y todas las recomendaciones de seguridad para disfrutar del eclipse sin riesgos.
Cómo saber si las gafas para el eclipse están homologadas
Lo más importante que debes saber para el eclipse solar de hoy es si tus gafas están homologadas y cumplen los requisitos fundamentales para proteger tus ojos. Para ello sólo debes buscar el siguiente número en tus gafas: ISO 12312-2. Recuerda que este número debe estar impreso en tus gafas y es la única certificación válida.