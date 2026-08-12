Con la llegada del buen tiempo, las comidas y cenas al aire libre se convierten en uno de los mejores planes para disfrutar de casa. Si todavía no tienes un espacio preparado para sentar a toda la familia o recibir invitados, este conjunto de jardín Vao de GoodHome puede ser una solución práctica.

Su precio ha bajado de 753 a 669 euros en Brico Depôt, por lo que permite ahorrar 84 euros. ¿No te parece que hoy es el momento exacto que estabas esperando para renovar tu terraza?

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Características clave del conjunto de jardín Vao

Capacidad para 6 personas

Estructura de aluminio

Tablero con efecto teca

Garantía de 5 años

Un conjunto pensado para disfrutar al aire libre

El conjunto de jardín Vao de GoodHome está diseñado para crear una zona de comedor exterior para seis personas. Su estructura de aluminio aporta un diseño moderno y funcional, y la mesa incorpora un tablero con efecto teca que facilita su integración en terrazas y jardines. Además, la superficie es fácil de limpiar y no requiere mantenimiento.

El set se plantea como una opción práctica para organizar comidas, cenas y reuniones al aire libre durante los meses de buen tiempo. De este modo, si esto es lo que estabas buscando, hoy es el día ideal para hacerlo. Como te decíamos, en Brico Depôt han decidido rebajar este conjunto de mobiliario de jardín. Ahora, puedes ahorrar 84€ en la compra, algo que sin duda, tu bolsillo te agradecerá.

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Preguntas frecuentes sobre estos muebles de exterior de GoodHome

¿Cuántas personas pueden sentarse en el conjunto?

El conjunto está diseñado para seis personas, pues incluye seis sillas.

¿Cuánto mide la mesa?

La mesa tiene 99 cm de ancho, una altura de 77 cm y un largo que varía. Cerrada, mide 1545 cm y extendida, 2629 cm. De esta manera, aumenta su capacidad y caben en ella hasta 10 comensales.

¿De qué material está fabricado?

La estructura del conjunto es de aluminio.

¿La mesa necesita mantenimiento?

La superficie de la mesa es fácil de limpiar y no necesita mantenimiento.

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