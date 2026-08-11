Cuando las temperaturas suben, trabajar o descansar frente al ordenador puede convertirse en una tarea incómoda, especialmente si no quieres mantener encendido el aire acondicionado durante horas. Este mini climatizador de escritorio ofrece una solución compacta para refrescar el aire justo donde lo necesitas. Además, su formato portátil y su precio lo convierten en una opción económica para afrontar el calor este verano, tanto en casa como en la oficina: ¡tiene un 52% de descuento en Aliexpress!

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Datos técnicos

4 velocidades de ventilación

Nebulización ultrasónica de 4,5 μm

Depósito de agua de 700 ml

4 temporizadores: 2, 4, 6 y 8 horas

Ruido desde 50 dB

Flujo de aire ajustable en varios ángulos

Los detalles de este mini climatizador

Este enfriador de aire portátil está diseñado para proporcionar una sensación de frescor localizada sin ocupar apenas espacio. Cuenta con cuatro velocidades y tecnología de nebulización ultrasónica para generar una fina bruma que ayuda a refrescar el ambiente sin mojar la superficie de trabajo. Su depósito de agua de al menos 700 ml permite añadir hielo para potenciar el efecto refrescante, y el temporizador ofrece cuatro opciones de funcionamiento. Además, su formato compacto permite utilizarlo en el escritorio y transportarlo fácilmente.

Una de sus ventajas es su versatilidad a la hora de utilizarlo, ya que puede funcionar conectado a diferentes fuentes de alimentación, como baterías portátiles, adaptadores, ordenadores portátiles o cargadores de coche. Así, no está limitado a una única ubicación y puede acompañarte durante una jornada de trabajo, en una habitación o incluso durante un desplazamiento. No tenemos duda de que esto es de lo que más nos gusta.

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¿Qué opinan otros compradores?

En Aliexpress, este pequeño climatizador tiene una media de 4,1 estrellas sobre 5. Estas son las cosas que dicen sobre él:

«Excelente artículo, compra magnífica. 4 velocidades, 5 modos temporizador, de 2 a 8 horas y permanente. 2 modos de frío, con vaporizador. Muy ligero, gran precio, envío rapidísimo»

«Es pequeño como se indica, fácil de usar y práctico. Me gusta su función el aire que da no es realmente muy frío pero es útil por su precio me parece bien»

«Es pequeño pero enfría rápido y bien, además durante mucho tiempo. Genial para habitaciones pequeñas»

Recuerda que hoy tiene un 52% de descuento en Aliexpress, así que no esperes más para refrescar tu hogar al mejor precio.

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