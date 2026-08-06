¿Filtro o cápsulas? Con esta cafetera Ninja no tendrás que elegir
Un solo equipo para disfrutar de café caliente, con hielo o con espuma como un barista.
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Hay días en los que apetece un café rápido en cápsulas y otros en los que prefieres el sabor del café de filtro recién hecho. La cafetera Ninja Prestige DualBrew reúne ambos sistemas en un solo aparato para que disfrutes de tu bebida favorita sin renunciar a la comodidad ni al mejor sabor.
Pero, ¿sabes lo mejor? Que hoy tiene una muy buena oferta en la web de Shark Ninja y, además, puedes mejorar más el precio si usas nuestro código promocional OKDIARIO.
Características principales de la cafetera
- Cafetera 2 en 1 para café de filtro y cápsulas Nespresso®
- 10 tamaños de preparación para café de filtro
- Tres modos: clásico, intenso y con hielo
- Espumador de leche compatible con bebidas vegetales
- Tecnología Thermal Flavour Extraction
- Temperatura y presión optimizadas para una mejor extracción
Todo lo que has de saber de la Ninja Prestige DualBrew
La Ninja Prestige DualBrew es una cafetera versátil diseñada para adaptarse a cualquier momento del día. Permite preparar café de filtro o utilizar cápsulas compatibles con Nespresso®, ofreciendo hasta 10 tamaños de café y tres modos de preparación: clásico, intenso o con hielo.
Por otro lado, incorpora un espumador de leche integrado, apto también para bebidas vegetales, y la tecnología Thermal Flavour Extraction, que optimiza la temperatura y la presión para conseguir una extracción más equilibrada y un café con todo su aroma.
¿Su principal ventaja? Su capacidad para preparar café con hielo permite disfrutar de bebidas frías con sabor increíble, evitando que el hielo diluya el café como ocurre con una preparación tradicional. Eso y su precio, que hoy está muy bajo y puede estarlo mucho más si aplicas nuestro cupón OKDIARIO en el momento de hacer la compra.
Preguntas frecuentes
¿Es compatible con cápsulas Nespresso®?
Sí, permite utilizar cápsulas compatibles con Nespresso®, además de preparar café de filtro.
¿Puede hacer espuma de leche?
Sí. Incorpora un espumador integrado compatible tanto con leche como con bebidas vegetales.
¿Qué modos de preparación incluye?
Dispone de tres modos: clásico, intenso y con hielo.
¿Se puede preparar más de una taza?
Sí. En el modo de café de filtro ofrece diferentes tamaños, desde una taza individual hasta preparaciones de mayor capacidad.
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