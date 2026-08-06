Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura: «El mayor asesino de la vida es la prisa, el deseo de llegar a las cosas antes del tiempo correcto»

Mucho antes de que la inmediatez marcara el ritmo de la sociedad, Juan Ramón Jiménez ya advertía de los peligros de vivir con prisas.

El escritor onubense, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1956, no solo dejó una de las obras poéticas más influyentes en lengua española, sino también una manera de entender la existencia basada en la calma, la contemplación y el respeto por el ritmo natural de las cosas.

Su conocida reflexión, «El mayor asesino de la vida es la prisa, el deseo de llegar a las cosas antes del tiempo correcto», resume una filosofía muy actual.

La reflexión de Juan Ramón Jiménez sobre la prisa y el verdadero valor del tiempo

Frente a una sociedad marcada por la velocidad, la productividad constante y la necesidad de obtener resultados inmediatos, el autor defendía que el tiempo no debía vivirse como una carrera, sino como un proceso de aprendizaje y maduración.

Para el poeta de Moguer, la paciencia no era una virtud secundaria, sino una condición indispensable para comprender la realidad. Consideraba que cada experiencia tiene su momento y que intentar acelerar los acontecimientos solo conduce a perder la esencia de lo que realmente importa.

Esa visión atraviesa buena parte de su producción literaria y explica su permanente búsqueda de la belleza y la perfección.

Lejos de perseguir el éxito rápido, Juan Ramón Jiménez dedicó toda su vida a revisar, corregir y depurar su propia obra. Su perfeccionismo era una forma de respeto hacia la literatura y también hacia el lector. No escribía para satisfacer la urgencia del presente, sino con la intención de crear textos capaces de perdurar en el tiempo.

La búsqueda de la belleza eterna marcó toda la obra del Nobel español

Esa forma de entender la vida quedó reflejada en una trayectoria literaria en constante evolución. Durante sus primeros años recibió la influencia de autores como Gustavo Adolfo Bécquer y del simbolismo francés, con una poesía rica en imágenes, colores y musicalidad.

Sin embargo, con el paso del tiempo fue eliminando todo aquello que consideraba accesorio hasta llegar a la denominada poesía desnuda, un estilo mucho más depurado en el que cada palabra debía tener un sentido preciso.

Uno de los momentos decisivos de esa transformación llegó en 1916, cuando viajó a Estados Unidos. El contacto con el mar cambió profundamente su forma de escribir. A partir de entonces, este paisaje se convirtió en un símbolo de la vida, del presente y de una idea de eternidad que atravesaría buena parte de su obra.

Ese cambio quedó plasmado en Diario de un poeta recién casado, considerado por muchos especialistas como una de las obras fundamentales de la poesía española del siglo XX.

El legado de Juan Ramón Jiménez sigue plenamente vigente

Aunque para muchos lectores su nombre está inevitablemente unido a Platero y yo, la producción de Juan Ramón Jiménez fue mucho más amplia y diversa.

Esta narración lírica, protagonizada por el célebre burro de Moguer, refleja su extraordinaria sensibilidad para observar la naturaleza y convertir lo cotidiano en literatura. Su aparente sencillez esconde una profunda reflexión sobre la infancia, la belleza y el paso del tiempo.

Según explica el Instituto Cervantes, la trayectoria del escritor suele dividirse en tres grandes etapas: sensitiva, intelectual y verdadera. Esta evolución muestra el proceso de depuración que él mismo persiguió durante toda su vida, siempre con el objetivo de alcanzar una expresión cada vez más esencial y auténtica.

La última de esas etapas se desarrolló durante su exilio tras el inicio de la Guerra Civil en 1936. En esos años publicó obras como Españoles de tres mundos y continuó impartiendo docencia en distintas universidades, manteniendo intacto su compromiso con la literatura.

El reconocimiento internacional llegó con el Premio Nobel de Literatura de 1956, un galardón que consolidó una carrera construida desde la exigencia y el inconformismo.

Juan Ramón Jiménez falleció en 1958 en San Juan de Puerto Rico, apenas dos años después de recibir el premio.