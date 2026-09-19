La realidad de Juan José, agricultor español: «Ganaba 40.000 euros con cereal y olivo, ahora hago 650.000 euros al año gracias al pistacho»

Durante años, el olivo y el cereal han formado parte del paisaje habitual del campo español. Pero en los últimos años parece que las cosas están cambiando. Cada vez son más los agricultores que buscan cultivos diferentes con los que sacar mayor rendimiento a sus tierras y entre los muchos testimonios que podemos encontrar, está el de Juan José Chacón, un agricultor que decidió probar suerte con otra opción y, en su caso, el cambio le salió bien ya que apostó por el pistacho y pasó de ganar 40.000 euros a poder facturar 650.000 euros.

Este agricultor de Pozuelo de Calatrava, en Ciudad Real, vio las posibilidades de este fruto seco antes de que se produjera el auge que vive actualmente en España. Dejó atrás buena parte de los cultivos con los que había trabajado hasta entonces y comenzó a plantar pistacheros. Los números explican por qué aquella decisión terminó siendo tan importante. Entre 2010 y 2016 consiguió triplicar su capital y actualmente su explotación mueve alrededor de 650.000 euros al año.

La realidad de Juan José, agricultor español que apostó por cultivar pistachos

La decisión no surgió de la nada. El agricultor manchego llevaba años trabajando con cultivos tradicionales y conocía de primera mano los problemas que podía encontrarse un productor. Uno de ellos era el olivo. La enorme cantidad de explotaciones existentes en España hacía que la competencia fuese elevada, mientras que los precios no siempre acompañaban. Este fue uno de los motivos por los que Chacón empezó entonces a mirar hacia otro lado.

El pistacho todavía no tenía la presencia actual, pero decidió apostar por él. «Creímos en el futuro del pistacho y apostamos», explicó el agricultor sobre aquellos primeros años en el programa Equipo de Investigación de La Sexta. Y el tiempo terminó dándole resultados. Entre 2010 y 2016, el capital de su explotación se multiplicó por tres. Y desde entonces, el negocio ha seguido creciendo desde entonces hasta alcanzar unos 650.000 euros anuales.

Chacón tampoco se ha limitado a quedarse con los beneficios obtenidos. Su fórmula ha sido reinvertir parte del dinero en el propio campo. Con los ingresos ha seguido comprando terrenos para ampliar la explotación y aumentar la superficie disponible.

Castilla-La Mancha se vuelca con el pistacho

Lo que hizo Juan José hace años ya no resulta tan extraño en Castilla-La Mancha. Basta con observar la evolución del cultivo para comprobar hasta qué punto el pistacho ha ganado presencia en la comunidad. Otros agricultores también detectaron las posibilidades que ofrecía y comenzaron a sustituir o complementar sus cultivos habituales con pistacheros. El resultado es que Castilla-La Mancha concentra actualmente más del 80% de la producción española.

La región se ha situado, además, entre las grandes zonas productoras por superficie a nivel internacional. Según datos recogidos por El Periódico, ya ocupa el cuarto puesto mundial en superficie dedicada al pistacho. El éxito de este cultivo en tierras manchegas tiene que ver con las condiciones de buena parte del territorio. Los inviernos fríos y los veranos secos y calurosos encajan a la perfeccción, con las necesidades del árbol, lo que ha favorecido que muchas explotaciones hayan encontrado en él una alternativa.

Eso no significa que plantar pistachos sea sinónimo de conseguir beneficios rápidos. Es un cultivo que obliga a esperar. Los árboles necesitan varios años para empezar a producir cantidades importantes, por lo que quien decide entrar en este negocio tiene que asumir una inversión pensando en el largo plazo. Juan José tuvo a su favor precisamente el tiempo. Comenzó cuando el cultivo todavía no había experimentado el crecimiento actual y pudo desarrollar su explotación durante años.

El campo español bate cifras de producción

El crecimiento del pistacho llega en un momento en el que el conjunto del sector agrario español continúa moviendo cifras muy elevadas. Las primeras estimaciones del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación situaron la renta agraria en 41.262 millones de euros en 2025. La cifra suponía un 12,9% más que el año anterior. También aumentó el valor de la producción de la rama agraria, que alcanzó los 75.676 millones de euros y marcó un máximo histórico. Frente a 2024, el incremento fue del 10,1%.

Detrás de esa subida estuvieron tanto el aumento de las cantidades producidas, un 7,3%, como el de los precios percibidos, que avanzaron un 2,6%. Y dentro de esas cifras generales se encuentra un campo que no deja de cambiar. El cereal, el olivo o la vid siguen teniendo un enorme peso, pero junto a ellos aparecen cultivos que hace unas décadas tenían una presencia mucho menor.

El pistacho es uno de los ejemplos más claros. Y Juan José Chacón fue de los que decidió apostar por él antes de que se convirtiera en una opción cada vez más habitual en el campo manchego. En su explotación, aquel cambio acabó traduciéndose en un salto económico: triplicó el capital en seis años y hoy alcanza alrededor de 650.000 euros anuales.