Atraco a mano armada en el aeropuerto de Palma: 62,70 euros por aparcar sólo 2 horas y 40 minutos

«Manos arriba, esto es un atraco». Entrar en coche al aeropuerto de Palma puede convertirse en un auténtico sablazo. Un profesional gráfico de un medio de comunicación de Baleares lo sufrió este sábado en primera persona cuando acudió a Son Sant Joan para cubrir una información y acabó pagando 62,70 euros por dejar el coche durante apenas dos horas y 40 minutos.

La sorpresa llegó al abandonar el aparcamiento Express. El trabajador se dirigió a las máquinas para pagar y se encontró con una cantidad que difícilmente podía esperar: más de 66 euros por menos de tres horas de estacionamiento.

Pensando que podía tratarse de un error, acudió al mostrador de atención al público para reclamar. Tras explicar su situación, según relata el afectado, los responsables aplicaron un descuento. ¿El resultado? 62,70 euros de factura. El motivo de semejante cantidad, según la explicación que recibió, está en el funcionamiento de la tarifa: superadas las dos horas de estacionamiento, se aplica el precio correspondiente a una jornada completa.

Es decir, 40 minutos más de aparcamiento después de las dos horas bastaron para disparar la factura por encima de los 60 euros. Una situación que ha provocado malestar entre usuarios que consideran excesivo el precio y que vuelve a poner bajo el foco las tarifas de los aparcamientos del aeropuerto de Palma.

La escena resulta especialmente llamativa: un trabajador llega al aeropuerto para cumplir con su jornada, deja el vehículo durante unas horas y, cuando regresa, se encuentra con una factura que asciende a 62,70 euros.

El susto no fue pequeño. El caso pone de relieve la importancia de conocer al detalle las condiciones de los aparcamientos de Son Sant Joan. Unos pocos minutos pueden marcar una diferencia enorme en el importe final cuando se supera uno de los límites establecidos por la tarifa.

Y el episodio vuelve a alimentar las críticas de usuarios que consideran que aparcar en el aeropuerto de Palma se ha convertido en un lujo. Las miradas apuntan a Aena, responsable de la gestión de los aeropuertos españoles, y también al Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, en medio del debate recurrente sobre el coste de los servicios aeroportuarios para los ciudadanos de Baleares.

Porque la cifra deja pocas dudas sobre el impacto económico para quien utiliza este aparcamiento: 62,70 euros por dos horas y 40 minutos después del descuento aplicado en el mostrador. Una cantidad que, para el profesional afectado, convirtió una jornada de trabajo aparentemente rutinaria en una experiencia difícil de olvidar.

La próxima vez que entre al aeropuerto de Palma en coche, mire bien el reloj. Esos minutos de más pueden salir muy caros.