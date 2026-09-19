El PP lleva al presidente de Aena a las Cortes por la caótica planificación de los aeropuertos de Baleares

El PP lleva al presidente de Aena, Maurici Lucena, a las Cortes ante la Comisión Mixta de Insularidad por la caótica planificación de los aeropuertos de Baleares.

«Mientras las instituciones de Baleares hacen un esfuerzo para ordenar los flujos turísticos, proteger el territorio y preservar la calidad de vida de los residentes, Aena continúa promoviendo más capacidad y más pasajeros para aumentar sus ingresos. Esta política resulta incompatible con el modelo turístico que las islas están intentando conservar», han advertido los populares.

Los parlamentarios populares consideran que Aena debe ofrecer explicaciones ante una sucesión de decisiones, proyectos e incidencias que evidencian «descontrol, falta de planificación y una preocupante ausencia de lealtad institucional con las administraciones de las islas», según ha indicado la formación este sábado en un comunicado.

La solicitud de comparecencia pedirá explicaciones sobre las inversiones y ampliaciones anunciadas para los tres aeropuertos sin diálogo ni consenso con las instituciones y administraciones del archipiélago.

«Aena no puede decidir unilateralmente cuánto deben crecer nuestros aeropuertos y la presión que deben soportar las islas. No puede planificar el crecimiento de Baleares de espaldas a sus instituciones», han afirmado.

Por otra parte, el PP denuncia la contradicción entre esta política expansiva y las medidas de contención turística que están desarrollando las administraciones autonómicas e insulares.

El PP también denunciará la conversión progresiva de las terminales en enormes soportes publicitarios.

«No cuestionamos que exista publicidad, sino la ausencia de límites. Las terminales son la primera imagen que reciben millones de visitantes de nuestras islas y no pueden quedar reducidas a simples escaparates comerciales al servicio de la recaudación de Aena. Existe una ausencia total de sensibilidad hacia el territorio, solo les mueve su ánimo de lucro», han manifestado.

Como ejemplo de lo que consideran el deterioro de los servicios, los populares señalan la denuncia realizada por trabajadores del aeropuerto de Ibiza quienes aseguran que una parte importante de los baños de la terminal no funciona correctamente.

«En Ibiza no se garantiza algo tan elemental como el funcionamiento de los baños. Si Aena sabe calcular cuántos pasajeros pasarán por las tiendas y restaurantes, también debe saber dimensionar y mantener unos servicios básicos dignos», han señalado.

Obras interminables en Palma

También pedirán información detallada sobre la prolongación de las obras en las terminales, especialmente en el aeropuerto de Palma.

«No es aceptable normalizar unas obras eternas ni obligar a pasajeros y trabajadores a convivir permanentemente con molestias, improvisación y posibles riesgos. Aena debe asumir responsabilidades y establecer plazos ciertos para su finalización», han reclamado.

Los diputados y senadores del PP han advertido de que el presidente de AENA deberá asumir responsabilidades, ofrecer respuestas concretas y comprometer una rectificación inmediata de la política desarrollada en los aeropuertos de Baleares.

Los populares, han avanzado exigirán compromisos, plazos e inversiones concretas, así como mecanismos permanentes de coordinación con el Govern, los consells insulars y los ayuntamientos.

«Los aeropuertos deben estar al servicio de Baleares, no Baleares al servicio de la cuenta de resultados de Aena. Su presidente deberá comparecer, rendir cuentas y rectificar. Si pretende mantener una política basada en imponer, recaudar y abandonar, tendrá enfrente al Partido Popular y a las instituciones de las islas», han concluido.