Movilizaciones en Palma e Ibiza contra las ampliaciones de sus aeropuertos previstas por Aena

Movilizaciones en Palma e Ibiza contra las ampliaciones de los aeropuertos previstas por Aena. En ambos casos se llevarán a cabo el 20 de septiembre para reclamar que se deje de financiar la promoción turística y la apertura de nuevas rutas aéreas.

En la capital balear, la protesta comenzará a las 18:00 horas frente a la Delegación del Gobierno en Baleares y a ella se sumarán diversas entidades sociales, ecologistas y vecinales, que ofrecerán una rueda de prensa este sábado para dar más detalles de la marcha.

En distintas publicaciones de su cuenta de la red social X, la plataforma ha reivindicado que la manifestación es «más necesaria que nunca» y con ella pretenden que los ciudadanos muestren su rechazo a cualquier proyecto de Aena y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de Pedro Sánchez para aumentar la capacidad de Son Sant Joan.

Igualmente, han mostrado su apoyo a la ley de cogestión aeroportuaria que permita al Govern «regular la capacidad de carga» e «iniciar un decrecimiento». En Ibiza la convocatoria ha sido impulsada por la Associació de Joves d’Eivissa, junto con diferentes entidades culturales, ecologistas y ciudadanas, y tendrá lugar en el paseo de Vara de Rey también a las 18:00 horas.

Los convocantes rechazan el proyecto de ampliación de Aena y reclaman que se tengan en cuenta sus posibles efectos territoriales y sociales. A esta concentración, finalmente, no se sumará la patronal Pimeef pese a hacer público un comunicado en el que comparte buena parte de las reivindicaciones planteadas por los colectivos que impulsan la protesta.

La patronal considera que, antes de acometer determinados estudios y proyectos, Aena tendría que abordar la ordenación de los accesos al aeropuerto, los aparcamientos y el propio interior de las instalaciones. En este sentido, la organización empresarial lamenta que exista una sensación de obras permanentes y que cada año se agraven determinados problemas relacionados con la movilidad o los vertidos.