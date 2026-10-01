John Fitzgerald Kennedy, presidente de los Estados Unidos: «La ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos»

Ir a votar es una de las herramientas más poderosas que ofrece un sistema democrático, y John F. Kennedy lo resumió con una frase que sigue circulando seis décadas después: «La ignorancia de un votante en una democracia perjudica la seguridad de todos».

El trigésimo quinto presidente de Estados Unidos apuntaba a algo muy concreto: el poder de un ciudadano desinformado pesa exactamente igual que el de uno informado en las urnas.

Kennedy asumió la presidencia en enero de 1961, con 43 años, y se convirtió en el mandatario electo más joven de la historia del país. Su mandato, truncado por su asesinato en 1963, estuvo marcado por la defensa de una ciudadanía activa y capaz de distinguir la información veraz de la manipulación política.

Qué quiso decir Kennedy con la frase de la ignorancia y la seguridad de todos

Un votante que desconoce los datos reales o las propuestas de los candidatos resulta más vulnerable a la demagogia y a las noticias falsas, lo que puede llevar a la elección de líderes que gobiernen bajo intereses personales en lugar del bien común. Ese error de origen se traslada después a las políticas públicas: promesas irrealizables que terminan en crisis económicas, inseguridad jurídica o deterioro de servicios básicos como la salud y la educación.

La falta de comprensión sobre el funcionamiento del Estado de derecho debilita además los frenos y contrapesos que sostienen cualquier democracia, y un electorado desinformado puede tolerar medidas autoritarias a cambio de promesas falsas. Cuando esas decisiones fracasan, el resultado es descontento, polarización y desconfianza hacia el propio sistema, una inestabilidad que amenaza la paz social en su conjunto.

Kennedy usaba la palabra seguridad en un sentido amplio, la ignorancia de una parte del electorado no solo perjudica a quien vota sin información, sino que pone en riesgo la estabilidad económica y las libertades de toda la nación, porque cada voto tiene el mismo peso en las urnas, esté o no respaldado por el conocimiento.

Quién fue John F. Kennedy y qué marcó su presidencia

Kennedy nació en una de las familias más influyentes de la política estadounidense y se convirtió en héroe de guerra como oficial de la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, antes de ejercer como congresista y senador. Fue también el primer presidente católico de Estados Unidos, y su discurso de investidura dejó una de las frases más recordadas del siglo XX: «No preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta qué puedes hacer tú por tu país».

Su mandato coincidió con el momento más tenso de la Guerra Fría. Gestionó la Invasión de Bahía de Cochinos y la Crisis de los Misiles en Cuba en 1962, el episodio que llevó al mundo más cerca de una guerra nuclear con la Unión Soviética.

Impulsó además el programa espacial de la NASA con la promesa de llevar al hombre a la Luna antes de que terminara la década, apoyó abiertamente el Movimiento por los Derechos Civiles liderado por Martin Luther King Jr. y fundó los Cuerpos de Paz para enviar voluntarios estadounidenses a países en desarrollo.

El 22 de noviembre de 1963, Kennedy murió asesinado en Dallas mientras recorría las calles de la ciudad en una caravana. Lee Harvey Oswald fue detenido como responsable del crimen. Su muerte prematura truncó buena parte de sus planes de gobierno y consolidó su figura como uno de los mitos más perdurables de la política del siglo XX.