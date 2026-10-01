Cada vez más personas eligen construir sus vidas sin pareja: detrás del ‘solo maxxing’ se esconde una aspiración más profunda según los psicólogos

El auge de las tendencias que circulan por las redes sociales y que se relacionan con situaciones de la vida cotidiana consiguen llegar de una forma masiva a la Generación Z y los Millenials. Uno de los casos más llamativos es la decisión de estar soltero y sentirse orgulloso de ello, conocido también como solo maxxing.

Este término pretende ensalzar las características positivas de la soltería. El doctor Bruce Y. Lee habla de este fenómeno que navega por las redes sociales de la siguiente forma: «Una de las ventajas que se mencionan de la soledad es el potencial aumento del gasto gracias al ahorro realizado».

El ahorro de energía

Entre las motivaciones de esta elección se encuentra el ahorro de gasto de la energía. Después, hace su aparición como segundo factor la paz, ya que la soltería aporta tranquilidad al evitar conflictos con la pareja. Lo anterior se ve reflejado en una encuesta realizada por MyIQ a 14.380 adultos, el 26 de mayo de 2026.

El estudio recalca que la mitad de los encuestados de entre 18 y 34 años admite que la soltería le proporciona más serenidad que tener pareja. Aquí entra el tercer factor que es la tranquilidad. Los profesionales afirman que este aspecto permite a las personas solteras conectar más con la familia, amigos, su carrera profesional, el deporte, etc. Tres factores que favorecen la aparición de una mayor independencia con respecto a las personas que tienen pareja.

Los datos del fenómeno

Según varios estudios, son numerosas las personas que están solteras y el crecimiento de esta situación a lo largo de los años es notable. Para explicar lo anterior, el especialista hace una referencia a la encuesta del Pew Research Center de 2025 que revela que el 86% de los adultos de entre 18 y 24 años y el 42% de los que tienen entre 25 y 39 años representan el baremo de personas solteras. Esto es llamativo con respecto a la cifra presentada hace 36 años, la cuál mostraba que sólo el 29% de las personas de entre 25 y 54 años estaban solteras.

¿Cuáles son los riesgos de esta elección?

Al mismo tiempo, estar soltero entra dentro de la posibilidad de desarrollar un individualismo excesivo que desemboca en conductas de evitación o negación para afrontar los altibajos naturales de una futura relación debido a la comodidad que produce la soltería, expone el experto. Por lo tanto, centrarse constantemente en uno mismo ignorando lo demás proporciona sensaciones relacionadas con la seguridad.

Bruce Y. Lee señala que la falsa sensación de seguridad es «donde uno no cuestiona sus perspectivas sobre sí mismo y el mundo». A su vez, el especialista finaliza diciendo: «Exponerse regularmente a una mayor diversidad de pensamientos, opiniones, orígenes, experiencias y acciones contribuye al crecimiento personal».