Curiosas leyes antiguas que hoy resultarían imposibles de aplicar

A menudo, al echar la vista atrás hacia los códigos legales de nuestros antepasados, nos invaden dos sentimientos contradictorios: la hilaridad ante lo absurdo y un escalofrío al reconocer la rigidez con la que se trataba la convivencia. La ley, en su intento por organizar el caos humano, ha pasado por fases de una creatividad desconcertante. Hoy nos parece impensable reglamentar aspectos tan íntimos o triviales, pero hubo un tiempo en que el legislador sentía la obligación de meterse hasta en la cocina, y nunca mejor dicho.

Curiosidades de la normativa inglesa

Pensemos, por ejemplo, en la Inglaterra del siglo XIV. Allí, el rey Eduardo III decidió que la austeridad no era solo una virtud moral, sino una exigencia legal. Las llamadas Leyes Suntuarias no pretendían otra cosa que dictar qué podía vestirse y comerse según el rango social. Si eras un simple campesino, ni se te ocurriera intentar lucir telas de seda o pieles de marta; el tejido era el certificado de tu valía ante la comunidad y, sobre todo, ante la corona.

Hoy, donde el estilo es (en teoría) una forma de expresión personal, la idea de que un alguacil te multara por llevar una casaca demasiado lujosa para tu bolsillo suena a chiste. Aquellas normas no buscaban la justicia, sino el mantenimiento de una jerarquía estática donde cada uno debía saber, en todo momento, su lugar.

Grecia y Esparta

Dando un salto geográfico hasta la época de la antigua Grecia, concretamente bajo las leyes de Licurgo en Esparta, nos encontramos con la obsesión por la sobriedad colectiva. El banquete era un acto de Estado, no un placer mundano.

Los ciudadanos debían acudir a las syssitia o comidas comunes, donde la sobriedad y la dieta estricta eran obligatorias. ¿Imaginas la complicación logística y el control social necesarios para vigilar qué ingería cada individuo en sus comidas diarias? La ley se entrometía en la digestión para asegurar una población disciplinada y lista para la guerra.

Intentar aplicar algo parecido en la actualidad, con nuestra cultura gastronómica dispersa y el culto al individualismo, provocaría una revuelta antes del primer plato.

También normas curiosas en Francia y en la Edad Media

Incluso en contextos menos épicos y más cotidianos, la ley ha tropezado con la realidad. En la Francia del siglo XVIII, hubo intentos curiosos por regular la altura de los tacones de los zapatos, tratando de clasificar a las personas según la elevación de su calzado.

O, remontándonos más en el tiempo, las leyes medievales que prohibían el uso de botones en ciertas prendas para evitar la ostentación excesiva, obligando a usar lazadas que ralentizaban el acto de vestirse. Es fascinante cómo el poder ha intentado históricamente controlar la superficie, lo externo, como si al dictar la forma de los botones o el corte de una tela se pudiera dominar la voluntad del ciudadano.

El control de las personas a través de las leyes

Lo que resulta verdaderamente imposible hoy es el concepto de «ley de vigilancia preventiva» sobre el comportamiento privado que tanto gustaba en siglos pasados. Había un afán de pedagogía coercitiva: se legislaba para moldear al ciudadano, no solo para regular sus conflictos. En el siglo XXI, el derecho tiende (o aspira) a ser neutral frente a las costumbres, centrándose en el daño a terceros. Antes, sin embargo, el daño se medía por la afrenta a la moral pública o a la jerarquía establecida.

Cuando revisamos estos vestigios jurídicos, no solo nos reímos por lo pintoresco; en realidad, estamos observando el final de una era donde la vida privada era un concepto borroso. La aplicación de esas normas hoy no sería solo impráctica por la logística que requeriría, necesitaríamos un ejército de inspectores para controlar qué vestimos, cómo comemos o qué tipo de lujos nos permitimos, sino que chocaría frontalmente con nuestra concepción de la libertad individual.

A modo de conclusión

Aquellas leyes antiguas funcionaban como un corsé. Podían apretar, podían moldear la postura, incluso podían llegar a resultar estéticas si uno compartía la visión del legislador, pero terminaban por restringir el movimiento natural de una sociedad.

La lección que nos queda es clara: cuanto más intenta la ley abarcar el detalle minúsculo de la vida cotidiana, más se aleja de su propósito de justicia real para convertirse en un ejercicio de control vacío. Afortunadamente, hemos aprendido, con bastantes tropiezos de por medio, que la armonía social no depende de la altura de los tacones ni de la fibra de nuestras telas, sino de algo mucho más sutil y, al mismo tiempo, más complejo: el respeto mutuo en el espacio de la libertad ajena.