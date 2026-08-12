La ‘casa de las cucarachas’: detenida en Palma una pareja por criar a sus hijos entre basura, insectos y restos de comida
Ambos progenitores se enfrentan a un delito de abandono de menor debido a la grave desatención que existía en la vivienda
La Policía Nacional ha detenido en Palma a una pareja, un hombre y una mujer, por someter a sus hijos menores a unas condiciones de vida deplorables. Los niños convivían en un inmueble tomado por la grasa, la suciedad y una gran presencia de insectos. A ambos progenitores se les imputa un delito de abandono de menor.
La intervención policial fue asumida por la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM), cuyos agentes iniciaron una investigación tras recibir una alerta que advertía sobre la posible situación de riesgo que atravesaban los menores en dicho domicilio, ubicado en la capital balear.
Los informes iniciales ya señalaban que el inmueble presentaba deficiencias sanitarias de gran gravedad, destacando una importante acumulación de grasa, suciedad, restos de comida y diversos residuos repartidos por toda la vivienda, además de la presencia masiva de insectos.
En el marco de las gestiones para esclarecer los hechos, los investigadores se pusieron en contacto con el Servicio de Protección de Menores. Este organismo confirmó que ya tenía conocimiento previo de la situación de los niños y que se disponía a iniciar sus propias actuaciones de protección.
Finalmente, los agentes se personaron el pasado lunes en el domicilio para verificar el estado real de la propiedad. Durante la inspección, comprobaron que la vivienda continuaba en pésimas condiciones, observando ropa, enseres y objetos desordenados por las distintas estancias. Asimismo, constataron la presencia activa de cucarachas en paredes, puertas, suelos y mobiliario, así como en los restos de alimentos esparcidos por el piso.
Ante la evidente desatención y el grave riesgo para la salud de los menores por habitar en un entorno insalubre, la Policía Nacional procedió a la detención de ambos progenitores.