Golpe a las mafias de la inmigración: caen 14 patrones de patera que llevaron 154 ilegales en menos de un mes a Ibiza y Formentera

La Policía Nacional ha asestado un nuevo golpe a las mafias de la inmigración ilegal en el Mediterráneo. Agentes de la Comisaría Local de Ibiza han detenido a 14 personas, incluido un menor de edad, por patronear hasta nueve cayucos que alcanzaron las costas de Ibiza y Formentera durante el pasado mes de julio, transportando a un total de 154 personas a bordo.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF), perteneciente a la Brigada Local de Extranjería y Fronteras. Ante el goteo constante de llegadas registrado en las Pitiusas en pleno verano, los investigadores desplegaron un exhaustivo trabajo de análisis para desenmascarar a los verdaderos gestores de los viajes.

El trabajo policial incluyó numerosas entrevistas e intensas tomas de declaración a los ocupantes de las embarcaciones. Además, los agentes lograron recopilar e inspeccionar material fotográfico, imágenes y vídeos, al tiempo que intervinieron teléfonos móviles y analizaron minuciosamente las pertenencias de los viajeros. Gracias a este cruce de indicios y pruebas, se logró identificar plenamente a los patrones de las nueve barcas.

Tras su localización y arresto, la totalidad de los implicados pasó a disposición de distintos juzgados de instrucción de Ibiza, decretándose el ingreso en prisión provisional para al menos tres de ellos.

Durante la investigación, las fuerzas de seguridad constataron un hecho recurrente: varios de los arrestados ya habían entrado con anterioridad en territorio español a bordo de otras pateras utilizando identidades falsas, una estratagema habitual y reiterada entre los patrones que integran estas mafias migratorias.