La Liga presenta la nueva herramienta para los árbitros: integrarán un sensor en los balones

LaLiga ha presentado este miércoles su nueva iniciativa, el balón conectado. Esta medida consiste en la incorporación de un sensor dentro de la pelota de fútbol. Su introducción no se hará esperar, ya que comenzará a usarse esta temporada en Primera División. Por lo tanto, se convierten en la primera liga doméstica del mundo en implementar esta tecnología.

Esta nueva herramienta servirá para que los árbitros tengan un mayor control sobre las jugadas más ajustadas, por lo que requerirá un importante despliegue logístico y tecnológico. Además, Laliga, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y los clubes deberán estar coordinados para garantizar la perfecta sincronización de los sistemas.

Los especialistas lo tienen todo medido al milímetro. El balón transmite a una velocidad de 560 señales por segundo de manera constante a las diferentes antenas. En cuanto al posicionamiento, lo hace a un ritmo de 100 señales por segundo. El árbitro de la sala VAR podrá recibir la señal de impacto y de la triangulación de la pelota.

Algunas acciones polémicas podrían resolverse con exactitud gracias a esta herramienta. Luis Mosquera, Football Data y Technology Expert de Kinexon, explica que su impacto garantizará la certeza a la hora de tomar decisiones: «Todo ese flujo de datos e imágenes de cámaras se sincroniza con esos protocolos de tiempo de precisión, con la información del balón y esa información llega a la sala VAR para tomar las decisiones oportunas».

El Rayo Vallecano podría tener más problemas con su estadio

Los clubes tendrán que acondicionar sus campos para que se pueda utilizar este instrumento correctamente. Además, cada balón deberá ser cargado y se instalarán armarios que contienen 20 estaciones inalámbricas de carga. En el caso de Vallecas, la Comunidad de Madrid le ha retirado de forma temporal la concesión para el uso del estadio. Sin embargo, LaLiga confirma que trabajan en todos los escenarios posibles para asegurar que donde se juegue la tecnología esté disponible.