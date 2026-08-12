El partido del Barcelona hoy se quedará totalmente a oscuras por el eclipse en España: se repartirán gafas para proteger al público

España entera está pendiente del eclipse solar total que se vivirá este miércoles 12 de agosto. Este evento astronómico sin precedentes afecta directamente al deporte, aunque el FC Barcelona Femenino ha decidido utilizarlo a su favor. El equipo se enfrentará al Montpellier en el Estadio Johan Cruyff a las 19:00 horas. Los aficionados podrán disfrutar del espectáculo en pleno partido.

El eclipse aparecerá en Barcelona desde las 19:25 hasta las 21:30 aproximadamente, por lo que su impacto será con el encuentro en juego. El club ha querido proteger a sus aficionados y repartirá gafas especiales para todos los espectadores. Sin embargo, aún no se han pronunciado sobre las medidas que adoptarán con las jugadoras.

🌘 𝗣𝗥𝗜𝗠𝗘𝗥 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗧 𝗔𝗟 𝗝𝗢𝗛𝗔𝗡 🌒 pic.twitter.com/kBoM9vTyex — FC Barcelona Femení (@FCBfemeni) August 12, 2026

Los riesgos de mirar el eclipse de forma directa son muy altos, ya que pueden causar daños graves y permanentes en los ojos, una condición médica que se conoce como retinopatía solar. En una competición deportiva, sería muy difícil controlar la mirada en todo momento al estar centradas en el juego, incluso un balón aéreo podría suponer un problema.

El Barcelona tendrá que tener especial cuidado con las medidas que toma para preparar el encuentro de la forma más segura posible, ya que podría pasar de ser un espectáculo de fútbol y astronomía a un partido marcado por las lesiones oculares. Por el momento, el equipo ha destacado la presencia del acontecimiento histórico en sus redes sociales.

¿Podría pararse el Barcelona – Montpellier por el eclipse?

Hacer dos cosas a la vez a veces puede salir muy mal. Teniendo en cuenta el contexto deportivo, el mordisco al sol se llevará todo el protagonismo. Al tratarse de un partido de pretemporada, no sería extraño que el encuentro se detuviera para que las jugadoras también pudieran ver el espectáculo de forma segura.

Las gafas homologadas deben utilizarse de forma correcta. Los expertos recomiendan que, aunque se lleven los modelos adecuados, su uso recomendado debe ser de 20 a 25 segundos, que se deben intercalar con descansos de 15 segundos. Además, en Barcelona el eclipse tendrá una ocultación máxima del 99,7 %, lo que aumenta aún más los riesgos.