Lamine Yamal ya está de vuelta

Los campeones del mundo del Barcelona, con Lamine Yamal a la cabeza, ya están de vuelta en la Ciudad Deportiva Joan Gamper a las órdenes de Hansi Flick. Junto a la perla de Rocafonda, en la mañana de este miércoles se han incorporado al trabajo Pedri, Cubarsí y Dani Olmo. Gavi, Eric García y Joan García ya lo hicieron hace unos días. La única baja es la de Ferran Torres, que está cerrando su salida al PSG.

La entidad blaugrana ha confirmado que los cuatro campeones se han incorporado este miércoles realizando trabajo individual. Pero lo curioso, y a la vez extraño, es que solamente han publicado imágenes de Dani Olmo y Pau Cubarsí. En cambio, ni rastro de Pedri y Lamine Yamal, a los que se les vio llegar en coche esta mañana.

Un Barcelona que se ha entrenado esta mañana, en un día que tendrá doble sesión (desde las 18:00 horas), con todos los jugadores disponibles del primer equipo, además de una amplia representación de jugadores del Barça Atlètic y el Juvenil: Hamza Abdelkarim, Álvaro Cortés, Jordi Pesquer, Orian Goren, Ebrima Tunkara, Brian Fariñas, Xavi Espart, Jofre Torrents, Guillermo Fernández, Tommy Marqués, Toni Fernández y Yaakobishvili.

Los campeones del mundo están de vuelta 🤝 pic.twitter.com/Y8AGiCCOUb — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 12, 2026

El regreso de Lamine Yamal

El ’10’ del Barcelona ya está a las órdenes de Hansi Flick. El entrenador alemán ya puede sonreír porque tiene de vuelta a su mejor jugador. Lamine Yamal se ha incorporado al trabajo en el equipo culé a primera hora de este miércoles tras disfrutar de sus merecidas vacaciones. Primero ha pasado el reconocimiento médico y posteriormente ha hecho trabajo individual.

Un Lamine Yamal que regresa al Barcelona tras proclamarse campeón del mundo con España junto a muchos de sus compañeros culés. Su Mundial empezó tras superar la lesión muscular que le dejó fuera de los terrenos de juego en la recta final de temporada. No mostró su mejor nivel, y ahora regresa en una nueva campaña sacando su mejor versión.

Lamine Yamal, de hecho, no juega un partido con el Barcelona desde el pasado 22 de abril. En aquel encuentro marcó de penalti el gol de la victoria ante el Celta de Vigo en el Camp Nou justo antes del descanso y cayó lesionado. Fue ese infortunio el que provocó que se perdiese el resto de competición con la entidad culé y el inicio del Mundial.

Por otra parte, Lamine Yamal celebró su 19 cumpleaños en la noche del pasado martes con una macrofiesta íntima y secreta aprovechando su último día de vacaciones. Eso no impidió que se presentase en la Ciudad Deportiva Joan Gamper a primera hora de la mañana de este miércoles para incorporarse al trabajo con ganas de demostrar que puede ser el mejor del mundo.