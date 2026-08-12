Oficial: el Atlético de Madrid cierra la venta de Nahuel Molina a la Roma

Nahuel Molina ya no es jugador del Atlético de Madrid. Ambos clubes han confirmado el fichaje, tras cerrar una operación que ronda los 17 millones de euros. Sin embargo, el primero en confirmar la noticia ha sido el jugador, que ha emitido un comunicado con un vídeo en sus redes sociales, en el que se ha despedido de sus compañeros y los aficionados.

El argentino ha establecido un gran vínculo con los colchoneros, algo que ha querido dejar claro: «Hoy después de 4 años me toca despedirme de este gran club. Agradezco haber sido parte de esta hermosa familia». El futbolista ha sido una pieza muy utilizada en el esquema del Cholo Simeone.

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Molina ha crecido notablemente en el club, donde ha mostrado un rendimiento que le ha permitido ser internacional con su selección. El jugador destaca todo el apoyo que ha recibido: «Quiero agradecer a todos mis compañeros y al cuerpo técnico por ayudarme a crecer en todos estos años y toda la gente que está atrás en el día a día acompañado en cada momento, por último a todos los atléticos que son el corazón de este club».

La Roma ya tiene un refuerzo clave para su defensa, con un futbolista que conoce la Serie A gracias a su etapa en el Udinese. El lateral lucirá el dorsal número 20 en La Loba. A sus 28 años, tiene la oportunidad de dar un nuevo paso en su carrera deportiva.

El Atlético de Madrid se despide de Nahuel Molina

Los rojiblancos también le han dedicado unas palabras al argentino. Mediante un comunicado oficial, recalcan todos sus logros: «En sus cuatro campañas como rojiblanco, Molina disputó 181 partidos, a lo largo de los cuales marcó nueve goles repartió diecisiete asistencias. Asimismo, como representante de nuestro equipo en la selección argentina se coronó campeón del Mundial 2022, de la Finalissima 2022 y de la Copa América 2024».