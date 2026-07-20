Una Argentina sin valores: así fue el puñetazo de Nahuel a Rodri que originó la tangana final en el Mundial

Los argentinos demostraron una vez más que no saben perder. Una de las imágenes más violentas que dejó el encuentro sucedió al final del partido, cuando los jugadores de España saltaron al campo a festejar la victoria. La pelea de Paredes con Eric García y Gavi manchó la celebración de la ya doble campeona del mundo. El origen de todo está en un puñetazo de Nahuel Molina a Rodrigo.

El capitán de España salió corriendo desde el banquillo para celebrar el triunfo cuando, de repente, el jugador del Atlético de Madrid le propinó un puñetazo en el pecho en plena carrera. Gracias a la cantidad de cámaras que había en la final, se ha destapado a Molina como el causante de la pelea final entre Paredes con Eric García y Gavi.

Después del puñetazo, Rodri se detiene y se encara con el zaguero argentino, que también se encara con él de forma violenta. Molina va hacia el capitán español con tono amenazante, mientras el centrocampista abre los brazos, incrédulo, sin entender muy bien por qué estaba haciendo todo eso. Y se lo quita de un empujón.

Y esto que ha sido ¿Hay peor perdedor que un argentino? A mamarla mucho! pic.twitter.com/BdKfNCqQIu — Mateo (@mateo_paramo_) July 20, 2026

Acto seguido llegó Eric García para separar a Nahuel e inmediatamente apareció Paredes, empujó al central español del cuello y entonces acudió Gavi a defender a su compañero del Barcelona. El centrocampista español se encaró con el argentino, que soltó el brazo para agredirle y mandarle al suelo.

Paredes se expone a una dura sanción

La acción acabó con Paredes expulsado. Ahora, el futbolista argentino se expone a una dura sanción por agresión. La FIFA será quien decida qué castigo aplica al actual jugador de Boca Juniors. Durante la retransmisión, después de la pelea, también se vio a Otamendi recriminando a Rodri unas supuestas declaraciones sobre el árbitro del partido.

«Empezá a hablar menos, boludo, que estuvisteis llorando toda la semana, vos y Laporte, los dos», le dijo. Rodri estaba alucinando, no entendía muy bien qué pasaba ni por qué decían eso.