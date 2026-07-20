Sale a la luz cómo Otamendi increpó a Rodri al terminar el partido: «¡Habla menos, boludo!»

Argentina tuvo varias polémicas tras perder la final del Mundial contra España. Algunos jugadores demostraron que no saben perder y toda la plantilla le dio la espalda a sus rivales cuando levantaron el trofeo. Otamendi buscó su minuto de gloria al increpar a Rodri por sus palabras en la previa del partido.

La obligación moral del subcampeón es aceptar el resultado y felicitar a los ganadores. Sin embargo, el central se acerco al centrocampista y le recordó que la próxima vez debería tener la boca cerrada: «Empezá a hablar menos boludo, que estuvisteis llorando toda la semana».

🗣️ Otamendi a Rodri «Empezá a hablar menos, boludo, que estuvisteis llorando toda la semana, vos y Laporte, los dos» Y Rodri flipando, claro…#DAZNMundial pic.twitter.com/XYdvUNfAKW — DAZN España (@DAZN_ES) July 20, 2026

Rodri mostró una incredulidad total, aunque el mensaje no solo iba para él: «Toda la semana estuvisteis llorando. Vos y Laporte, los dos. Eso no se hace. Estuvieron llorando con los árbitros amigo». Oyarzabal salió a defender a su compañero, aunque el jugador del Manchester City quería responder a su rival.

Otamendi siguió cegado con su argumento, pese a que el centrocampista no recordaba ninguna declaración polémica: «Le tengo un respeto, pero vos no tenés que hablar antes, ¿sabés?».

Rodri se marchó a celebrar

Un Mundial no se gana todos los días y el jugador se fue a festejar el triunfo con sus compañeros. La segunda estrella ya es una realidad para España. El equipo se impuso 1-0 con el ya histórico gol de Ferran Torres. Argentina pierde la oportunidad de revalidar el título con varias imágenes polémicas de por medio.