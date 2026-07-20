Mundial 2026: España - Argentina

Sale a la luz cómo Otamendi increpó a Rodri al terminar el partido: «¡Habla menos, boludo!»

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Otamendi discute con Rodri tras perder la final del Mundial (DAZN)
Otamendi discute con Rodri tras perder la final del Mundial (DAZN)

Argentina tuvo varias polémicas tras perder la final del Mundial contra España. Algunos jugadores demostraron que no saben perder y toda la plantilla le dio la espalda a sus rivales cuando levantaron el trofeo. Otamendi buscó su minuto de gloria al increpar a Rodri por sus palabras en la previa del partido.

La obligación moral del subcampeón es aceptar el resultado y felicitar a los ganadores. Sin embargo, el central se acerco al centrocampista y le recordó que la próxima vez debería tener la boca cerrada: «Empezá a hablar menos boludo, que estuvisteis llorando toda la semana».

Rodri mostró una incredulidad total, aunque el mensaje no solo iba para él: «Toda la semana estuvisteis llorando. Vos y Laporte, los dos. Eso no se hace. Estuvieron llorando con los árbitros amigo». Oyarzabal salió a defender a su compañero, aunque el jugador del Manchester City quería responder a su rival.

Otamendi siguió cegado con su argumento, pese a que el centrocampista no recordaba ninguna declaración polémica: «Le tengo un respeto, pero vos no tenés que hablar antes, ¿sabés?».

Rodri se marchó a celebrar

Un Mundial no se gana todos los días y el jugador se fue a festejar el triunfo con sus compañeros. La segunda estrella ya es una realidad para España. El equipo se impuso 1-0 con el ya histórico gol de Ferran Torres. Argentina pierde la oportunidad de revalidar el título con varias imágenes polémicas de por medio.

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