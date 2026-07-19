Un golazo para la historia de España: así fusiló Ferran Torres a Argentina en la final del Mundial 2026

Ferran Torres adelantó a España en el minuto 106 de la prórroga contra Argentina en la final del Mundial 2026 en el MetLife. Un gol para la historia de nuestro país y que se une al tanto de Andrés Iniesta en el año 2010. El delantero valenciano aprovechó una asistencia perfecta de cabeza de Nico Williams y le pegó con el alma para fusilar la portería del Dibu.

España dominaba, llegaba y merecía ganar, pero no encontraba el camino ante Argentina en la final del Mundial. Los de Luis de la Fuente jugaban con uno más desde el final de los 90 minutos y el colegiado había anulado un tanto a Nico Williams por una falta previa de Merino.

La Selección española lo estaba buscando, lo estaba mereciendo y lo encontró. Un gol de Ferran Torres para la historia de España. De Iniesta a Ferran. De 2010 a 2026. Un tanto para soñar con la segunda estrella.

Minuto 106. España marcó el 1-0 ante Argentina. Pedro Porro centró al segundo palo de forma mágica y Nico Williams llegó para tocarla de cabeza de la manera más inteligente posible. La dejó muerta en el punto de penalti para que Ferran Torres fusilase al Dibu. Un golazo lleno de alma y amor por España.