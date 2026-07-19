Vincic expulsa a Enzo Fernández antes de la prórroga y compensa a Argentina perdonando a Paredes

Slavko Vincic expulsó a Enzo Fernández justo antes de la prórroga y acto seguido compensó a Argentina perdonando a Leandro Paredes. El centrocampista del Chelsea vio la segunda tarjeta amarilla por una falta durísima sobre Pau Cubarsí, pero en la siguiente jugada debió hacer lo mismo con su compatriota. No lo hizo para no dejar a la albiceleste con nueve jugadores y eso supuso una clara injusticia en la final del Mundial 2026.

España llegó a la prórroga en su segunda final de Mundial en situación positiva porque fue mucho mejor que Argentina durante los 90 minutos y también por la reciente expulsión de Enzo, que provocó que Cubarsí diese una vuelta de campana yendo muy duro. Paredes cometió acto seguido una falta muy buena para la selección española que merecía la expulsión, pero Vincic prefirió compensar y no echarle.

Lamine Yamal estuvo cerca de marcar ahí el 1-0, pero el Dibu Martínez sacó una mano para mandarla a córner y forzar la prórroga. Como en Sudáfrica 2010, España vio cómo su rival se quedaba con uno menos. En este caso ha sido Enzo y aquella vez Heitinga, central de Holanda. La de este domingo es la segunda roja que fuerza Cubarsí tras la de Canobbio en el tercer encuentro de fase de grupos.