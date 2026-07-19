España vs Argentina en directo hoy | Cómo va el partido, resultado, cronología, estadísticas, árbitros y última hora de la final del Mundial 2026 en vivo online y en streaming

España y Argentina se enfrentan en Nueva York en la gran final del Mundial 2026. La selección busca la segunda estrella en el MetLife ante la albiceleste, que buscará su segundo campeonato del mundo consecutivo y el cuarto de la historia. Ambos equipos se enfrentan en uno de los mejores partidos de la historia reciente del fútbol que podrá seguir en directo a través de OKDIARIO.

Final del Mundial 2026: España-Argentina, en directo

España se enfrenta a Argentina en la gran final del Mundial 2026 que se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva York-Nueva Jersey. El equipo de Luis de la Fuente buscará hacer historia con el segundo título mundial de la historia de nuestro país. Después de ganar la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024, la selección quiere salir de Estados Unidos como una de las mejores de la historia.

España se ha plantado en la final del Mundial después de comenzar el torneo con empate ante Cabo Verde y después ganar a Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia. Mención especial hay que hacer de la victoria en semifinales ante el cuadro francés en una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en la Copa del Mundo. Ahora la final contra Argentina será la última prueba y definitiva para una selección española histórica.

Argentina llega a la final del Mundial loca por la música después de remontar a Inglaterra de forma homérica en las semifinales disputadas el pasado miércoles en Atlanta. La reciente campeona del mundo buscará su segundo título consecutivo tras conseguir llegar al último partido de un torneo donde ha sufrido más de la cuenta ante selecciones como Cabo Verde, Egipto y Suiza. Con Leo Messi y un grupo voraz, la albiceleste está en su segunda final consecutiva y buscará levantar la copa del mundo por cuarta vez en su historia.

OKDIARIO ofrecerá una retransmisión especial del partido y en este directo te ofreceremos todo lo que sucede antes, durante y después de uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol español.