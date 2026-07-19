España vs Argentina en directo hoy | Cómo va el partido, resultado, cronología, estadísticas, árbitros y última hora de la final del Mundial 2026 en vivo online y en streaming
Sigue en directo la gran final del Mundial 2026 entre España y Argentina
A qué hora es y dónde ver por televisión el España-Argentina de la final del Mundial
España y Argentina se enfrentan en Nueva York en la gran final del Mundial 2026. La selección busca la segunda estrella en el MetLife ante la albiceleste, que buscará su segundo campeonato del mundo consecutivo y el cuarto de la historia. Ambos equipos se enfrentan en uno de los mejores partidos de la historia reciente del fútbol que podrá seguir en directo a través de OKDIARIO.
Final del Mundial 2026: España-Argentina, en directo
España se enfrenta a Argentina en la gran final del Mundial 2026 que se disputa este domingo 19 de julio en el MetLife de Nueva York-Nueva Jersey. El equipo de Luis de la Fuente buscará hacer historia con el segundo título mundial de la historia de nuestro país. Después de ganar la Liga de Naciones 2023 y la Eurocopa 2024, la selección quiere salir de Estados Unidos como una de las mejores de la historia.
España se ha plantado en la final del Mundial después de comenzar el torneo con empate ante Cabo Verde y después ganar a Arabia Saudí, Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica y Francia. Mención especial hay que hacer de la victoria en semifinales ante el cuadro francés en una de las mayores exhibiciones que se recuerdan en la Copa del Mundo. Ahora la final contra Argentina será la última prueba y definitiva para una selección española histórica.
Argentina llega a la final del Mundial loca por la música después de remontar a Inglaterra de forma homérica en las semifinales disputadas el pasado miércoles en Atlanta. La reciente campeona del mundo buscará su segundo título consecutivo tras conseguir llegar al último partido de un torneo donde ha sufrido más de la cuenta ante selecciones como Cabo Verde, Egipto y Suiza. Con Leo Messi y un grupo voraz, la albiceleste está en su segunda final consecutiva y buscará levantar la copa del mundo por cuarta vez en su historia.
OKDIARIO ofrecerá una retransmisión especial del partido y en este directo te ofreceremos todo lo que sucede antes, durante y después de uno de los partidos más importantes de la historia del fútbol español.
Min 55
Qué jugada de España
Otra ocasión de España que ha creado peligro después de una jugada espectacular. Rizo el rizo Dani Olmo con un taconazo dentro del área. Qué bien está España.
Min 51
Amarilla a Paredes
Tarjeta amarilla a Paredes después de que diera un codazo a Rodri por la espalda.
Min 46
Ocasión de Baena
Primera ocasión de España en la segunda parte. Le pegó Baena desde el borde del área y el disparo lo atrapó el Dibu.
¡ARRANCA LA SEGUNDA MITAD!
Comienza la segunda parte. Sin cambios en España. Entra Paredes y sale Nico González en Argentina. Vamos, España.
Empieza el show del descanso
Comienza un show del descanso donde actuarán Madonna, Justin Bieber o Shakira, entre otros artistas internacionales. También han aparecido Ronaldo y Ronaldinho por el césped.
45+4
Final de la primera parte
Final de la primera parte en Nueva Jersey-Nueva York. Ha sido mejor España, pero su dominio no se ha traducido en goles. Lamine Yamala ha tenido la mejor ocasión en los primeros 45 minutos.
Min 45
Se marcha Lisandro lesionado
Lisandro se lesiona y entra Otamendi al campo. Se añaden cuatro a la primera parte.
Min 43
Lo intenta Cucurella
Lo intentó Cucurella desde fuera del área y el balón se fue rozando el palo derecho del Dibu. Otra de España.
Min 41
Amarilla a Lisandro
Por fin. Vinčić saca tarjeta amarilla a Lisandro tras cortar una contra de Oyarzabal.
Min 39
A punto Oyarzabal
Qué bien está jugando España y qué buena jugada. Oyarzabal acabó lanzando desde fuera del área a las manos del Dibu. Otra de la selección. Vamossssss
Min 35
España sigue dominando
España sigue monopolizando el control del balón a la búsqueda del primer gol del partido. Buen movimiento de Cucurella que invalidó el árbitro por fuera de juego. Vamos Españaaaaaaaaaaaaaaaaa
Min 23
Otra falta de Argentina
Otra falta de Argentina. Ahora es Tagliafico el que placa a Lamine Yamal.
Min 22
Pausa de hidratación
Nos vamos a la primera pausa de hidratación del partido. Ha tenido la mejor ocasión España en los primeros 22 minutos. Se está regando el césped.
Min 17
Peligro Lamine
Buena jugada de Lamine en banda derecha que acaba en un centro peligroso que ataja el Dibu Martínez.
Min 15
Tarjeta perdonada a Mac Allister
Vinčić ha perdonado una tarjeta amarilla a Mac Allister, que ha realizado una dura entrada a Dani Olmo.
Estadísticas del España-Argentina
España domina las estadísticas en la final del Mundial. La selección ya ha tenido una ocasión clara.
Min 7
Vinčić se come una falta clara
Vinčić no ha pitado una falta clarísima sobre Pedro Porro que se metía hasta la cocina. Está muy bien España.
Min 5
La primera de España
La ha tenido Lamine Yamal. Qué ocasión para el delantero de España que no ha rematado bien ante el Dibu. La primera de la selección.
¡Comienza la final!
Comienza la final del Mundial. Mueve el balón Argentina.
Suena el himno de España
Ya suena el himno de España en Nueva York. Pelos de punta. Vamos Españaaaaaaaaaaaa. Hoy no puedes perder. ¡A por la segunda estrella!
Iniesta, Alcaraz… y Tom Cruise
Iniesta y Alcaraz aparecen sobre el terreno de juego en los minutos previos a la final. Tom Cruise ha pronunciado un discurso.
Ceremonia previa a la final
Queda un cuarto de hora para que empiece la gran final del Mundial. Va a comenzar la ceremonia previa al gran partido.
Alineaciones de España y Argentina
XI de España: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
XI de Argentina: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.
Hora y dónde ver el partido
Consulta AQUÍ toda la información sobre dónde ver la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.
Hay alineación de Argentina
Este es el once de Scaloni para enfrentarse a España en la final del Mundial: Dibu Martínez; Montiel, Romero, Lisandro, Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister, Nico González; Messi y Julián Álvarez.
La afición española toma Nueva York
La afición española se hace notar en las inmediaciones del MetLife de Nueva York. Iván Martín, nuestro enviado especial, ha estado con la marea española. Toda la información AQUÍ.
¡Ya hay alineación de España!
Ya tenemos el 11 que quiere ser campeón del mundo en Nueva York. De la Fuente sale con los mismos del día de Francia. Este es el equipo: Unai Simón; Pedro Porro, Laporte, Cubarsí, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
¡Buenas tardes, España!
Muy buenas tardes. Bienvenidos al directo del mejor partido de la historia moderna del fútbol. España busca la segunda estrella contra Argentina en la final del Mundial 2026. Hoy es el día. Vamos a hacer historia. ¡Vamos, España!
Min 57
Otra de Españaaaaaa
Ahora es Cucurella el que ha estado a punto de rematar a placer un buen centro de Dani Olmo. La sacó de milagro Montiel.