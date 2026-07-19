España y Argentina se miden en la gran final del Mundial 2026 que se juega este domingo en Nueva York. El mejor partido de selecciones se vivirá en el encuentro más importante de cada cuatro años. Un duelo espectacular con el Mundial juega. Desde OKDIARIO te invitamos a que participes en nuestra encuesta. ¿Quién va a ganar la final del Mundial 2026: España o Argentina?

Desde OKDIARIO te contaremos durante todo este domingo, minuto a minuto, todo lo que es la final del Mundial 2026, un partidazo espectacular entre España y Argentina. Mientras los argentinos buscan su cuarto Mundial -el segundo consecutivo-, España quiere conseguir el segundo 16 años después del primero en Sudáfrica.

Te invitamos a participar en esta encuesta. ¿Quién crees que va a ganar esta final del Mundial? Vota por España o por Argentina y disfruta del fútbol y de este gran partido.