España – Argentina hoy en directo | Alineaciones, a qué hora es el partido, qué camiseta lleva España, capitán y última hora de la final del Mundial 2026

España y Argentina juegan hoy la final del Mundial 2026 en Nueva York y lo harán en un partido que estará cargado de historia, talento y emoción. Dos selecciones con estilos completamente distintos, pero con la misma ambición, se juegan el título en un partido que promete convertirse en historia del fútbol.

Sigue en directo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, con el minuto a minuto del partido, el resultado en vivo, los goles, las mejores jugadas, las alineaciones oficiales, estadísticas, cronología y la última hora de los árbitros y lo que pase en el estadio.

España – Argentina, final del Mundial en directo

Toda España está pendiente hoy de la selección, que busca proclamarse campeona del mundo por segunda vez frente a la Argentina de Messi, que busca revalidar el título en una de las finales más esperadas del Mundial.