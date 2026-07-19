España – Argentina hoy en directo | Alineaciones, a qué hora es el partido, qué camiseta lleva España, capitán y última hora de la final del Mundial 2026
España vive su segunda final de un Mundial y lo hace en un partido histórico ante Argentina
España y Argentina juegan hoy la final del Mundial 2026 en Nueva York y lo harán en un partido que estará cargado de historia, talento y emoción. Dos selecciones con estilos completamente distintos, pero con la misma ambición, se juegan el título en un partido que promete convertirse en historia del fútbol.
Sigue en directo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, con el minuto a minuto del partido, el resultado en vivo, los goles, las mejores jugadas, las alineaciones oficiales, estadísticas, cronología y la última hora de los árbitros y lo que pase en el estadio.
España – Argentina, final del Mundial en directo
Toda España está pendiente hoy de la selección, que busca proclamarse campeona del mundo por segunda vez frente a la Argentina de Messi, que busca revalidar el título en una de las finales más esperadas del Mundial.
¡Increíbles colas para entrar al estadio MetLife!
Son impresionantes las tremendas colas que hay a las afueras del MetLife para entrar. Más de 2.000 periodistas para cubrir la gran final del Mundial 2026.
¡Quedan cuatro horas para la final!
¿Cómo van esos nervios? ¿Aumentan? Quedan solamente cuatro horas para la gran final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina.
Sigue toda la previa en directo en OKDIARIO
«Por ti y por la calle»
Es la frase que ha publicado Lamine Yamal a cuatro horas de la final. La gran estrella de España ha colgado en sus redes sociales una foto de él cuando era pequeño y esa frase antes de buscar su primera Copa del Mundo.
Alineación de España para la final
La alineación de España para la gran final del Mundial contra Argentina todavía no es oficial. Pero lo más seguro es que Luis de la Fuente apueste por el mismo once que ganó a Francia.
Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.
Cuál es la tercera equipación de España
España no tiene tercera equipación en este Mundial 2026. La primera camiseta de la Selección española es la roja y la segunda la blanca, que tan viral se ha hecho con récord de ventas.
A qué hora juega hoy España
España juega hoy la final del Mundial 2026 contra Argentina en Nueva Jersey a partir de las 21:00 horas.
Quién es el entrenador de España
El entrenador de España es Luis de la Fuente. El técnico riojano cogió los mandos de la Selección española absoluta, procedente de la sub-21, a inicios de 2023. Ya ha ganado una Eurocopa, una Liga de Naciones y ahora busca su primer Mundial.
Con qué equipación juega España
La Selección española jugará la final del Mundial ante Argentina este domingo con su primera equipación, la roja, con la que España ha disputado esta Copa del Mundo.
Cuándo ganó España el Mundial
España ganó su primer y único Mundial hasta el momento en el año 2010 contra Holanda en Sudáfrica. Lo hizo por 1-0 gracias a un gol inolvidable de Andrés Iniesta en el 116.
La Selección calienta la final
Ya cuenta las horas la Selección española para la gran final contra Argentina. Quedan cinco horas para el partido y las redes de @Sefutbol han subido este interesante vídeo de Rodri junto a la Copa del Mundo.
¡A por ella!
Capitán.
Equipo.
Confiamos en vosotros.
𝗩𝗼𝗹𝘃𝗮𝗺𝗼𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗮 𝗰𝗮𝘀𝗮.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/DgI5isTg0K
— Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 19, 2026
¡Quedan cinco horas para la gran final del Mundial!
Solamente quedan cinco horas para que arranque la gran final del Mundial 2026. ¿Cómo van esos nervios?
España busca la segunda estrella de su historia. Cuenta atrás hasta las 21:00 horas, momento del inicio del encuentro.
Quién es el capitán de España
El capitán de España es Rodrigo Hernández, el mediocentro del equipo de Luis de la Fuente y del Manchester City. También Balón de Oro tras levantar la Eurocopa de 2025 con nuestra Selección.
Mbappé vaticina un gol de Messi en la final
Kylian Mbappé y Leo Messi luchan por la Bota de Oro del Mundial 2026. El francés lidera la carrera con 10 goles, dos más que el argentino. Tras el partido por el tercer puesto le preguntaron por esa lucha y el 10 de les bleus vaticinó que «Messi marcará en la final»-
Kroos apuesta por España como campeón
Toni Kroos ha dado las claves de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El alemán ve a los de De la Fuente muy favoritos y cree que, si se adelantan en el marcador, «a Argentina le caerán tres o cuatro».
Borja Iglesias estalla por los precios de las entradas de la final
Borja Iglesias ha subido una historia en su cuenta de Instagram, donde ha mostrado los precios de una página web especializada en la reventa. El jugador ha expresado su inconformidad con los pagos desorbitados que se están exigiendo para adquirir una entrada para la final del Mundial 2026 entre España y Argentina: «Una vergüenza»
Messi Vs. Lamine: la final que comenzó a escribirse en una bañera
El fútbol, de vez en cuando, escribe historias que ningún guionista se atrevería a imaginar. En diciembre de 2007, Lionel Messi tenía 20 años y comenzaba a conquistar el mundo. Durante una sesión fotográfica para un calendario solidario de UNICEF y el diario Sport, el argentino apareció bañando a un bebé de apenas cinco meses. Aquel niño, elegido después de que su familia ganara un sorteo organizado en Mataró, era Lamine Yamal. Casi 19 años después, los dos volverán a compartir escenario. Esta vez no habrá una bañera ni una cámara como testigos. Habrá una Copa del Mundo en juego.
¿Qué camiseta lleva hoy España contra Argentina?
España disputa en unas horas la segunda final mundialista de su historia. El combinado que dirige Luis de la Fuente ha alcanzado esta instancia después de superar a Austria, Portugal, Bélgica y, por último, a Francia en su camino en los cruces. Aunque en semifinales eligieron ir con la camiseta visitante, en la final no repetirán y jugarán con la de local.
Quién canta en la final del Mundial
Estados Unidos -como no podía ser menos- ha preparado un descanso para la final del Mundial 2026 al más puro estilo Super Bowl y asistiremos a un espectáculo de medio tiempo histórico. Justin Bieber, Shakira, BTS o Madonna serán algunos de los cantantes que veremos en el espectáculo del descanso de la final del Mundial
Quién es el árbitro del España – Argentina
La FIFA ya ha designado al árbitro para la final del Mundial entre España y Argentina y como no podía ser menos, la polémica está servida. Se trata de Slavko Vinic, detenido en 2020 por presunta relación con una organización criminal y quien expulsó a Camavinga en la Champions League.
A qué hora juega España contra Argentina
El partido de la final del Mundial 2026 está programado para las 21:00 horas -horario peninsular-. Si bien, todo el país estará pendiente de este partido durante todo el día y aquí te iremos contando la última hora de las alineaciones, la llegada del autobús de la selección al estadio, qué pasa con el tiempo en Nueva York y muchas más cosas.
En qué año ganó España el Mundial
Un 11 de julio de 2010 toda España estuvo pegada al televisor para ver la final del Mundial entre La Roja y la selección de fútbol de Holanda. Un partido emocionante que terminó con el mítico gol del ya héroe nacional Andrés Iniesta que sirvió para darnos la victoria y hacer soñar a todo un país. Y ya de paso, quién no recuerda las míticas palabras de Carlos Martínez gritando «Cesc para Iniesta. No hay fuera de juego. Vamos Iniesta. GOOOOOOL. Iniesta de mi vida»
De qué color juega España hoy
La Selección española vestirá su mítica camiseta roja hoy en el partido de la final del Mundial 2026 contra Argentina. A pesar de haber visto a La Roja llevando la equipación blanca en numerosos partidos de éste torneo, los de Luis de la Fuente hoy saldrán al campo vistiendo la mítica equipación roja a la que esperamos hoy se le sume una estrella más
Cómo está la lucha por la Bota de Oro
Kylian Mbappé dio un paso de gigante hacia la Bota de Oro con su doblete ante Inglaterra y se lo pone todavía más difícil a Leo Messi. Ambos llegaban empatados a goles a esta última ronda, pero con el argentino liderando por una asistencia. Los dos tantos anotados por el jugador del Real Madrid en el partido por el tercer puesto y la asistencia a Barcola le colocan con ventaja de dos sobre su rival, que está obligado a meter un hat-trick si quiere ganar
Cuántos mundiales tiene España
España sólo ha jugado una final del Mundial en toda su historia y… ¡la ganó! De forma la Selección española de fútbol tiene un Mundial en su palmarés y hoy podría traer la segunda estrella a casa.
Estados Unidos levanta el veto a Capdevila
Estados Unidos ha levantado el veto a Capdevila y ya está de camino a Nueva York para ver la final en el estadio. Marcos Senna subió una foto a Instagram de ambos subiendo al avión.
Cuánto dura el descanso del partido
Una de las dudas más repetidas en los últimos días es cuánto durará el descanso de la final del Mundial 2026, dado que Estados Unidos -fiel a sus costumbres- ha preparado un espectáculo para el medio tiempo digno de la Super Bowl. Shakira, Madona, BTS o Justin Bieber serán los principales protagonistas del descanso de la final del Mundial, aunque también estarán cantantes como Chris Martin, vocalista de Colplay o la Filarmónica de Nueva York. Todo un espectáculo digno de una final en EEUU.
Final del Mundial 2026
¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de la final del Mundial 2026 que enfrenta hoy a España contra Argentina en un partido histórico! En OKDIARIO podrás vivir la última hora en vivo del partido, la previa, las alineaciones y mucho más.
A qué hora es la final del Mundial
El partido de la final del Mundial entre España y Argentina comenzará a partir de las 21:00 horas y durará más de lo habitual, pues además de las pausas de hidratación que ya hemos visto a lo largo del torneo, este encuentro contará con un descanso más largo de lo normal.
Dónde ver el partido de España hoy
El partido entre España y Argentina se podrá seguir en directo por televisión a través de La 1 de Televisión Española y online a través de su página web o en la aplicación de RTVE Play. Si bien, esta no es la única opción disponible, pues la final del Mundial 2026 se retransmitirá en directo en el canal DAZN Mundial.
Quién es el árbitro del España – Argentina
La FIFA ha designado a Slavko Vincic como el árbitro que pitará la final del Mundial entre España y Argentina. El árbitro esloveno ya es un conocido en España, pues fue el encargado de pitar el partido del Real Madrid en el que Camavinga acabó expulsado.
¿Quién será el Iniesta de 2010 en el Mundial de 2026?
¿Quién creéis que marcará el gol de España que le puede dar su segundo Mundial como hizo Iniesta en 2010?