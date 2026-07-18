Lo que funciona, no se toca. Eso ha pensado Luis de la Fuente, que ya tiene decidido el once con el que España tratará de conquistar el Mundial. El seleccionador no prepara revoluciones para la gran final de este domingo contra Argentina en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y apostará por el bloque que ha llevado al combinado nacional hasta el último partido del campeonato. Un equipo reconocible, valiente y preparado para enfrentarse al vigente campeón en la noche más importante del fútbol español desde Sudáfrica.

Unai Simón será el encargado de defender la portería. El guardameta ha vuelto a ser una pieza fundamental durante todo el torneo y llega a la final después de firmar una actuación de enorme seguridad contra Francia. Por delante tendrá una defensa formada por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella. El lateral derecho viene de ser el MVP en semifinales, mientras que Cubarsí y Laporte volverán a formar una pareja que mezcla juventud, jerarquía y una gran capacidad para sacar el balón desde atrás. Cucurella, indiscutible durante todo el Mundial, será el dueño del costado izquierdo.

Fabián sí, Pedri no

El centro del campo volverá a ser el corazón de España. Rodrigo Hernández actuará como pivote y será el futbolista encargado de marcar el ritmo, proteger a los centrales y dar sentido a cada posesión. A su lado estarán Fabián Ruiz y Dani Olmo, dos jugadores fundamentales para dominar el partido por dentro. Fabián aportará equilibrio, recorrido y llegada, mientras que Olmo tendrá libertad para aparecer entre líneas y conectar con los hombres de ataque.

Luis de la Fuente mantiene así la fórmula que funcionó contra Francia. España quiere tener la pelota, jugar lejos de su portería y evitar que Argentina pueda correr después de cada pérdida. El control del centro del campo será decisivo frente a un rival que tratará de convertir la final en una batalla física y emocional.

En ataque tampoco habrá cambios. Lamine Yamal partirá desde la derecha después de superar el golpe sufrido en las semifinales. Álex Baena ocupará la banda izquierda y Mikel Oyarzabal volverá a ejercer como delantero centro. El capitán ofensivo de España llega a la final como máximo goleador del equipo y como uno de los grandes responsables de que el combinado nacional esté a un solo paso de la gloria.

Posible alineación de España

La alineación de España será la formada por Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Baena y Oyarzabal.