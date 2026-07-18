Alineación de Argentina contra España en la final del Mundial 2026: Montiel completa el once de gala

Pocas dudas o ninguna en la alineación de Argentina para la final del Mundial 2026 ante España. Lionel Scaloni pondrá a su once de gala, ese que ha utilizado durante buena parte de este campeonato y que le ha llevado a la final. Y sí, es un equipo en el que entra Gonzalo Montiel, después de ser determinante en las semifinales ante Inglaterra. Se caerá, por tanto, Nahuel Molina. Tampoco se puede descartar la presencia de Nico González, aunque apunta a empezar de nuevo desde el banquillo.

La gran novedad en la final del Mundial, por tanto, estaría en el lateral derecho. Nahuel y Montiel se han ido alternando en el equipo durante todo el campeonato, pero después de la semifinal de Atlanta, parece que el ex sevillista volverá a ser de la partida. Entró en el minuto 72 contra Inglaterra, siendo uno de los que revolucionó un encuentro en el que la albiceleste le dio la vuelta al duelo en los minutos finales.

El resto del equipo será muy similar a lo que se ha visto en este campeonato. Rodrigo de Paul, suplente contra los ingleses, volvería al equipo de inicio, en lugar de Giuliano Simeone. Lautaro, goleador en semifinales, comenzaría también desde el banquillo y el compañero de Messi en el ataque sería Julián Álvarez.

Alineación de Argentina contra España

El Dibu Martínez estará bajo los palos. El meta de Argentina ha señalado en la previa de la final ante España que está disfrutando más en este Mundial que en el de Qatar, porque se siente más seguro. Y si ya era indiscutible para Scaloni, con esa mayor confianza lo es más aún.

La defensa estará formada por una línea de cuatro, en la que Cuti Romero y Lisandro Martínez serán los centrales. Los dos son los estandartes de la defensa albiceleste, completada por Nicolás Tagliafico en la izquierda y, en este caso, Montiel en la derecha.

Por su parte, el centro del campo deja poca opción a la duda. Giuliano Simeone fue titular ante Inglaterra y Nico González fue determinante. Sin embargo, Scaloni parece que tirará de lo habitual. No es día para cambios. Hay un título mundial en juego y, por ello, irán con una medular formada por Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul y Enzo Fernández.

Arriba, tampoco hay dudas. Lautaro volverá a esperar desde el banco, puesto que La Araña volverá a ser de la partida. Julián Álvarez será el delantero centro de este equipo argentino en el que sólo hay un líder: Lionel Andrés Messi. El astro busca zanjar de una vez por todas el debate con un nuevo Mundial, revalidando el logrado en 2022.