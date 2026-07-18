‘Dibu’ Martínez: «España no es sólo Lamine, tiene una gran Selección que trabaja mucho»

Emiliano Martínez, el Dibu, ha hablado antes de la final del Mundial 2026 y ha alabado el papel de España, destacando al grupo por encima de la figura de Lamine Yamal y ha señalado, para sorpresa de muchos, que está «disfrutando más en este Mundial» que en el de Qatar. El protero de la selección argentina ha comparecido en lugar de Leo Messi, por pura superstición, ya que en Doha hicieron lo mismo y ganaron.

Sobre la Selección, ha señalado que conoce a «muchos compañeros que juegan en la Premier» y que una de las ligas que más sigue es la española, «gracias a Pau Torres». Ha apuntado que España «tienen a un gran entrenador y un gran grupo que trabaja mucho», que «no sólo tienen a Lamine». es una gran selección. Tienen sus armas y nosotros también. Ojalá sea un partido que se pueda recordar por mucho tiempo.»

«Primero hay que ganar, sólo me enfoco en eso», ha destacado sobre el encuentro. «La superación es de todo el equipo. Es difícil decirlo en palabras. Soy un agradecido en la vida y sólo quedan momentos de alegría y saber disfrutar. Uno no se da cuenta de dónde está. Las cosas pueden salir bien o mal pero nos va a quedar recordado de por vida», ha apuntado.

El portero del Aston Villa ha señalado que uno de sus puntos fuertes es su seguridad, algo que ha mejorado mucho desde la consecución del último Mundial: «Me siento muy tranquilo y si me ves, mucha gente piensa que el arquero sólo ataja, pero va mucho más que eso. Estar tranquilo ante Inglaterra hace que mis compañeros se den cuenta de que estoy tranquilo y, si les demuestro seguridad, se enfocan hacia delante. Mi trabajo es tratar de estar ahí cuando más me necesitan».

Llega a esta final con dolor en la mano, puesto que tiene uno de los dedos de su mano rotos y deberá pasar por el quirófano tras esta cita mundialista. «Me duele todos los días la mano», ha señalado, aunque ha confirmado que no se arrepiente de la decisión tomada: «Evité la operación y en la fase de grupos no pude entrenar con el grupo. Hoy en día no pienso, entrené normal y sinceramente me siento mejor».

También se ha pronunciado sobre lo que siente al ser un referente para los niños en Argentina: «Es inmenso ver tantos arqueros. Es lindo y les deseo a los padres que sean delanteros, pero ojalá que haya más, es muy difícil y no se logra porque el arco argentino siempre dijeron que era grande. Mi trabajo es simplificar y que trabajen y me sigan a mí como un ejemplo».

«No sé cómo recordarnos, nos sentimos identificados con la gente, por cómo manejarnos, hablar en la cancha, ser argentinos. Los chicos vienen de familias bajas, que padre y madre tienen que trabajar. Creo que cuando tenemos una familia, unión y cosas en común con el grupo, nos hizo crecer año a año. Quiero que nos recuerden como cualquier argentino, que siempre quiere seguir luchando», ha señalado.

El guardameta también ha hablado sobre su rol en este equipo, puesto que no está siendo una de las piezas que más destaca en el equipo de Scaloni: «Nunca quiero tener el rol protagónico en la selección. No me importa no tener un trofeo del mejor jugador. Me importa que mis compañeros y mi entrenador confíen en mí. Para mí tiene mucho más mérito que parar 10 penaltis y salir en la portada del diario. Si ganamos, va a tener el mismo lugar que ser protagonista. Celebraré exactamente igual».

Sobre lo que está sintiendo en este Mundial, ha revelado que está «orgulloso» y que está «disfrutando de este Mundial, mucho más que del pasado». Ha esgrimido que, después de Qatar, sufrió mucho y que eso le sirvió para crecer: «Tomo mejores decisiones, juego mejor y estar en la quinta final con la selección queda disfrutar, voy a sonreír porque no todo el mundo puede disfrutarlo».