Messi sobre la foto con Lamine Yamal: «Es una locura que ahora nos enfrentemos por un Mundial»

Leo Messi se ha pronunciado antes de la final del Mundial 2026 y lo ha hecho deshaciéndose en elogios hacia Lamine Yamal. En la única comparecencia pública del astro argentino, ante un público rendido a él y no frente a la prensa internacional que le esperaba en Nueva York, el capitán de Argentina ha posado con la copa que se jugará ante España el domingo y ha respondido a las preguntas de Novak Djokovic y Tom Brady. «Con 19 años tiene toda la carrera por delante y ya es un referente mundial. Tiene una gran oportunidad para conseguir algo histórico», ha señalado Messi sobre Lamine Yamal.

También se ha pronunciado sobre esa fotografía en la que sale con Lamine siendo un bebé, diciendo que «es una locura» que hace años se hicieran aquella instantánea y hoy se vayan a medir en la final de un Mundial: «Esa foto es una locura, es la vida. Me hice una foto cuando él era bebé y que estemos los dos enfrentándonos en una Copa del Mundo».

«Es uno de los mejores del mundo y le deseo la mejor de las suertes porque su bien será el bien del Barcelona. Pero intentaremos hacer un buen partido para que él no haga su mejor versión», ha señalado sobre el futbolista español. También ha destacado el buen fútbol de la Selección, dejando claro que no será sencillo para Argentina imponerse a España en la final.

Sobre el equipo que lidera, esta Argentina, campeona de América y vigente campeona del mundo, ha señalado que crecieron «jugando al fútbol» y divirtiéndose «en el cole, en la calle, en el equipo de barrio…» y que, gracias a ello, «nunca pensamos en la presión». «Esto es un deporte, queremos ganar, pero el rival juega y no siempre se puede ganar. Desde pequeño aprendí que se pierde más de lo que se gana y eso me hizo crecer como persona y como jugador», ha apuntado.